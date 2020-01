Immobilier : « année record » sur fond de crise du logement dans la région de la capitale

Chaque quart, les propriétés ont augmenté de valeur , remarque l’agent d’immeuble Angelo Toscano, basé à Orléans dans l’est d’Ottawa. Sur le marché ottavien, la demande a fait bondir le prix des logements à vendre au courant des 12 derniers mois.

En 26 ans de carrière, Angelo Toscano a rarement vu une année aussi faste que 2019. Photo : Radio-Canada

On a commencé l’année avec un inventaire qui était quand même assez stable. On regardait à peu près trois acheteurs pour chaque propriété. Maintenant, on est à huit acheteurs par propriété , fait remarquer M. Toscano.

En 26 ans de carrière, ça n’a jamais été aussi puissant, aussi incroyable et aussi déstabilisant pour un agent d’immeuble. Angelo Toscano, agent d’immeuble et propriétaire de RE/MAX Delta Team

De cette forte demande découlent aussi régulièrement des guerres de prix entre les acheteurs, ce qui fait que la personne qui remporte la mise se retrouve souvent à payer plus que le prix affiché.

De plus en plus d'acheteurs rivalisent pour les mêmes propriétés à Ottawa (archives). Photo : CBC

Un constat similaire s’impose à Gatineau, d’après la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL). 2019, c’était la cinquième année de croissance du nombre de ventes à Gatineau , fait valoir Lukas Jasmin-Tucci, porte-parole de la SCHL, qui pose un pronostic semblable pour 2020.

On demeure dans un marché qui est plutôt serré. On va rester dans un marché qui favorise le vendeur dans la négociation. Lukas Jasmin-Tucci, porte-parole de la SCHL

Crise du logement

Mais alors que le marché immobilier est en pleine effervescence — tant pour l’achat que pour la location d’une propriété —, de nombreux organismes tirent la sonnette d’alarme depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, en raison de la crise du logement qui sévit dans la région.

Par exemple, la SCHL estime dans ses plus récentes données que le taux d’inoccupation des logements locatifs était de 1,6 % à Ottawa en 2018.

À Gatineau, ce taux s’établit à 1,2 %, le plus bas dans la province. Or, dans un marché en santé, il faudrait un taux d’inoccupation de 3 %. Le gouvernement du Québec a également remis en place un programme d’aide d’urgence pour aider les ménages sans logis et les municipalités qui composent avec une pénurie de logements.

Le taux d'inoccupation à Gatineau est de 1,2 %, le plus bas au Québec (archives). Photo : Radio-Canada

Au milieu des résidences dont la valeur ne cesse d’augmenter, des regroupements continuent de militer pour des investissements pour la construction de logements abordables.

À Ottawa, environ 12 000 ménages sont sur des listes d’attente pour accéder à du logement communautaire. Qui plus est, près de 19 000 ménages dépensent plus de la moitié de leur revenu pour se loger.

Un marché défavorable pour les jeunes acheteurs

La SCHLSociété canadienne d'hypothèques et de logement remarque aussi que les personnes plus jeunes sont moins enclines à se lancer sur le marché immobilier que par le passé.

Les jeunes sont un peu plus locataires qu’auparavant, et plus les maisons vont être chères sur le marché, plus c’est un phénomène qu’on va observer dans une grande ampleur , explique M. Jasmin-Tucci.

Or, les prix des propriétés devraient continuer d’augmenter, ce qui complique la vie des jeunes qui hésitent à se lancer sur le marché ou qui attendent d’avoir des économies suffisantes.

Si on n’entre pas dans le marché immobilier, l’augmentation de la maison de l’an passé à cette année va être probablement dans les deux chiffres, donc 10-12 % d’augmentation. Ça fait pour une mise de fonds qui va être encore plus compliquée [à amasser] pour ces jeunes-là , illustre M. Tuscano.

Avec les informations d'Alexandra Angers et des Jérôme Bergeron