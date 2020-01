Il tente de se faire reconnaître comme orphelin de Duplessis

Le comité des Orphelins de Duplessis victimes d’abus le soutien dans sa démarche.

Christian Gourdeau s’est adressé au ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et député de sa circonscription, Jean Boulet, mais sans succès pour l’instant.

Depuis sa première rencontre avec Radio-Canada, il y a un an et demi, Christian Gourdeau est plus las et fatigué.

Il se trouve dans l'engrenage de la pauvreté. Malgré ses études universitaires, plusieurs événements l'ont amené à perdre son emploi d'abord, puis son logement il y a quelques mois. Il occupe un appartement insalubre depuis trois mois.

Christian Gourdeau occupe un logement insalubre depuis trois mois. Photo : Radio-Canada

Pour celui qui a vécu dans une crèche les quatre premières années de sa vie, la reconnaissance du statut d'orphelin de Duplessis l'aiderait grandement.

Si je pouvais avoir le chèque de 15 000 $, pensez-vous que je serais dans cette situation-là? Je m'organiserais bien mieux. Je déménagerais probablement proche de chez ma fille à Saint-Hubert , affirme-t-il.

L’appartement que l’homme occupe actuellement est couvert de débris, sans eau chaude ni électricité au départ, Christian Gourdeau s'est débrouillé pour être au chaud, mais son propriétaire parle maintenant de l’évincer.

J'ai reçu une lettre de la Régie du logement. Je passe le 13 janvier. [...] Il dit que je n’ai pas payé, le loyer, mais je n’ai pas de bail , puis j'ai dit : "Je veux payer votre loyer, mais il y a des problèmes partout, partout partout" , affirme M. Gourdeau.

À court de ressources, il n'entrevoit pas la possibilité de vivre ailleurs pour le moment.

C'est parce qu'il faudrait que je déménage. Puis, je n'ai pas la force nécessairement de retravailler après des boîtes puis tout ça, je suis tanné.

Pas un cas unique

L'organisme COMSEP constate que cette situation est loin d’être unique à Trois-Rivières.

Il existe malheureusement encore trop de cas, dont on est témoin. On le voit aussi, parce qu’il y a beaucoup d’acteurs du milieu, pour essayer de mener des actions, des recherches, des façons de faire pour essayer de les aider à améliorer leurs conditions de vie , indique la coordonnatrice du secteur éducation populaire COMSEP, Michelle Plante.

D'après un reportage de Sarah Désilets-Rousseau