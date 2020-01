Golden Globes 2019 : l'année de Netflix

Le géant de la diffusion en continu, qui a commencé à produire des contenus originaux voilà seulement six ans, veut saisir l'occasion pour asseoir définitivement sa réputation aux côtés des grands studios.

Son film Récit d'un mariage (Marriage Story) – qui tourne autour du divorce tumultueux entre une comédienne (interprétée par Scarlett Johansson) et son metteur en scène de mari (joué par Adam Driver) – est arrivé en tête des nominations, avec six mentions. Il devance de peu un autre long métrage estampillé Netflix, The Irishman, un film à suspense politico-mafieux du légendaire Martin Scorsese, avec cinq nominations.

Une image tirée du film « Marriage Story » Photo : Courtoisie du TIFF

Les deux papes (The Two Popes), une autre production de Netflix, se veut une rencontre imaginaire entre Benoît XVI (Anthony Hopkins) et son successeur, François (Jonathan Pryce). Réalisée par le Brésilien Fernando Meirelles, elle est de son côté en lice dans quatre catégories.

Netflix a vraiment connu une très bonne année. Je pense qu'il va bien s'en tirer , pronostique pour l'Agence France-Presse (AFP) Tim Gray, qui suit la saison des prix pour le magazine Variety.

Selon lui, Netflix non seulement pourrait décrocher un Golden Globe, mais a aussi cinq ou six films susceptibles d'être nommés pour l'Oscar du meilleur film .

Des indicateurs pour les Oscars

Le dernier Quentin Tarantino, Il était une fois à... Hollywood (Once Upon a Time... in Hollywood), avec Leonardo DiCaprio et Brad Pitt, obtient cinq nominations, notamment dans la catégorie de la meilleure comédie. Il y retrouvera Rocketman, film biographique consacré au chanteur Elton John, Jojo Rabbit, encore avec Scarlett Johansson, et Dolemite Is My Name, qui marque le grand retour d'Eddie Murphy. Ce dernier film est aussi produit par Netflix.

Un autre candidat sérieux pour des récompenses à l'occasion de cette 77e soirée des Golden Globes est le Joker (quatre nominations), un rôle incarné par Joaquin Phoenix.

L'acteur Joaquin Phoenix dans le rôle du Joker Photo : Warner

Les Golden Globes font partie des prix les plus convoités du cinéma américain : ils sont un indicateur majeur des films et des acteurs et actrices ayant de bonnes chances d'obtenir la célèbre statuette dorée des Oscars. Ils seront décernés dimanche à Beverly Hills au cours d'une soirée remplie de paillettes et de champagne.

Au total, Netflix a arraché cette année 17 nominations pour le cinéma et occupe à lui seul trois des cinq places dans la catégorie des films dramatiques. L'an dernier, la plateforme de diffusion en continu – qui fait désormais partie de l'association professionnelle regroupant les plus grands studios de cinéma – avait remporté le Golden Globe du meilleur film étranger avec Roma, du Mexicain Alfonso Cuaron.

Je ne suis pas surpris par cette domination [de Netflix]. Je suis surpris de voir à quel point elle est massive , avait déclaré après l'annonce des nominations Lorenzo Soria, président de l'Association de la presse étrangère d'Hollywood, dont les membres forment le jury des Golden Globes.

L'humoriste, acteur et artiste multidisciplinaire Ricky Gervais sera à l'animation pour la 77e soirée des prix Golden Globe. On le voit ici dérouler le tapis rouge. Photo : Getty Images / Rodin Eckenroth

Netflix domine également du côté des nominations pour la télévision avec 17 sélections, contre 15 pour son rival historique HBO.

The Crown, une série portant sur la famille royale britannique, défendra ainsi les couleurs de Netflix dans quatre catégories. The Morning Show, produite par Apple pour le lancement de son nouveau service de diffusion en continu, obtient quant à elle trois nominations.

Les réalisatrices absentes des nominations

Cette année encore, les Golden Globes ont été critiqués pour n'avoir sélectionné aucune femme dans la liste des réalisateurs.

Ils ne nous représentent pas [...]. N'attendez aucune justice dans le système des récompenses , a critiqué sur Twitter Alma Har'el, réalisatrice du film Honey Boy (qui n'a pas passé les sélections).

Nous ne votons pas en fonction du genre [du réalisateur ou de la réalisatrice]. Nous votons en fonction des films et de leur mérite , s'était défendu M. Soria.

Bien sûr, je suis déçue , a réagi de son côté Greta Gerwig, réalisatrice du film Les quatre filles du Dr March (Little Women). C'est agréable d'être reconnue. Et il y a eu tellement de beaux films faits par des femmes cette année; je voudrais leur donner un tas de statuettes , a-t-elle déclaré à l'AFP.

Beaucoup d'hommes ont aussi été exclus. Ce n'est pas dirigé contre les femmes réalisatrices. Je pense que 2019 a juste été une très bonne année, et ça se bouscule dans toutes les catégories , estime pour sa part Tim Gray.