La famille d’un joueur de hockey de Saint-Vital paralysé après un match lance un appel aux dons

Dimanche matin, le montant de la cagnotte Gofundme s’élève à un peu plus de 141 000 dollars.

Le jeune Reese souffre de nombreuses blessures au cou et dans le haut du dos, indique la famille dans un communiqué. Le jeune homme a dû être opéré pour stabiliser sa colonne vertébrale. Sa moelle épinière a été touchée, ce qui le laisse en partie paralysé.

La famille se dit touchée du soutien et des prières reçus depuis l'accident, indique-t-elle dans une lettre signée par le père Trevor Ketler, la mère April Gobert et le grand frère Mitch Ketler.

On est en terrain inconnu pour l'instant, et on se concentre sur le prompt rétablissement de Reese.

La famille Ketler