Gestion du stress : un chirurgien de Moncton se tourne vers la photographie

Un médecin de Moncton se tourne vers la photographie pour atténuer le stress causé par sa profession. André Poirier a remporté de prestigieux prix et des éloges d’un peu partout dans le monde, pour ses nombreuses photographies.

Le chirurgien vasculaire de 33 ans a remporté le prix Bruce Berry, le prix du choix des juges et le prix du meilleur de sa catégorie dans le cadre du concours provincial d'images 2019 des Photographes professionnels du Canada pour la région de l'Atlantique.

« Pour moi, il n’y a rien de plus relaxant », partage le jeune médecin. « Il n’y a pas de stress, pas de complications. »

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Ses expéditions photographiques l'ont mené à des destinations emblématiques comme la vallée de la Mort au Nevada, les Cinque Terre, le long de la Riviera italienne et les Rocheuses. Photo : Gracieuseté / André Poirier

André Poirier travaille à l’Hôpital de Moncton et pratique aussi des chirurgies au Centre hospitalier universitaire George-L.-Dumont.

Le médecin habite Dieppe, mais raconte que sa compagne et lui quittent le pays toutes les quelques semaines, à la recherche des plus beaux paysages du monde.

« Vous pouvez voir des choses que la plupart des gens ne verront pas et vous pouvez y rester pendant deux ou trois heures et juste regarder le soleil se lever et vous êtes tout seul », raconte M. Poirier.

« C'est presque comme une forme de méditation. »

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  André Poirier a remporté de prestigieux prix et des éloges d’un peu partout dans le monde, pour ses nombreuses photographies. Photo : Gracieuseté / Dr. André Poirier

Une de ses photos préférées a été prise lors d'un voyage aux îles Lofoten dans le Grand Nord norvégien au printemps dernier, où il a passé deux semaines dans une cabane de pêche sur la côte.

Il raconte que durant ce voyage, il avait passé toute la nuit à photographier les aurores boréales. Il est ensuite arrivé au sommet d'une montagne surplombant la petite communauté norvégienne, à 5 ou 6 heures du matin.

Les images qu’il a capturées dans cet endroit sont toujours immortalisées dans sa mémoire.

« Si vous l'imprimez aussi grand que possible, vous pouvez voir les gens sur les ponts et les mouettes. Donc, c'est très détaillé. »

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  «Pour moi, il n’y a rien de plus relaxant», partage le jeune médecin. Photo : Gracieuseté / André Poirier

André Poirier prend des photos depuis environ huit ans et est devenu très sérieux à ce sujet au cours des dernières années.

Ses expéditions photographiques l'ont mené à des destinations emblématiques comme la vallée de la Mort au Nevada, les Cinque Terre, le long de la Riviera italienne et les Rocheuses.

« Il faut environ un an de planification », dit-il, « pour choisir un lieu, le rechercher et s'assurer qu'il arrive au bon endroit au bon moment. »

« Quand j'arrive là-bas, je sais très bien ce que je cherche, où le soleil va se lever, quand il va se coucher, où sera la galaxie. »

Pour l'instant, André Poirier se concentre sur des endroits en Amérique du Nord et en Europe, car ils sont plus faciles d'accès.

Il a actuellement une exposition disponible au public, dans la Galerie d'art Apple à Moncton.

Vous pouvez voir d'autres de ses photos sur andrepoirierphotography.com  (Nouvelle fenêtre) .