Ils ont été nombreux à participer à la baignade de l’ours polaire du Nouvel An à la plage de Topsail. Une première expérience pour certains, une tradition pour d’autres, mais beaucoup de plaisir pour tout le monde.

« Je suis résidente permanente, originaire du Mexique », indique Alejandra Centurion. « Ce sera comme mon baptême canadien. »

En attendant le signal de départ, les participants se dévêtissent et se réchauffent tant bien que mal entre eux… Mais aussitôt rentrés dans l’eau, ils en ressortent.

Photo : Radio-Canada / Marie-Isabelle Rochon

La baignade ne dure jamais bien longtemps pour la plupart des participants.

« Ce n’est pas si froid! C'est magnifique et ça commence bien l'année », s’exclame Joshua Smee.

L’événement vise aussi à amasser des fonds pour la banque alimentaire de Saint-Jean. L’organisateur de la baignade, Hasan Hai, raconte qu’il aime beaucoup redonner à sa communauté.

Il est entre autres l'instigateur du calendrier « d'hommes-sirènes à barbe ». L'argent des ventes est remis à un organisme différent chaque année.

Photo : Radio-Canada / Marie-Isabelle Rochon

L’hiver, M. Hai organise aussi des sessions de déneigement dans certains quartiers de Saint-Jean.

« J’essaie toujours de rendre ces événements amusants. Le but est d’aider d’autres personnes tout en rencontrant et en créant des liens avec notre communauté », raconte Hasan Hai.

« Parfois on fait des collectes de fonds, parfois on sensibilise les gens à une cause. »

Photo : Radio-Canada / Marie-Isabelle Rochon

Rapidement rhabillés, les nageurs frigorifiés sont maintenant prêts à entamer du bon pied cette nouvelle année, tout ça pour une cause qui leur tient à coeur.