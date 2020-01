De la neige attendue en Atlantique dimanche

C’est Terre-Neuve-et-Labrador qui accumulera le plus de neige dimanche, selon les prévisions d’Environnement Canada. Les experts prévoient entre 20 et 40 cm entre dimanche et lundi matin.

« La neige deviendra forte en soirée et persistera au cours de la nuit », peut-on lire dans l’alerte.

Un avertissement est aussi en vigueur pour la péninsule d’Avalon et on demande aux gens d’être prudents près des régions côtières. On prévoit de grosses vagues importantes et des niveaux d’eau très élevés qui pourraient venir perturber les déplacements des automobilistes.

Des vents pouvant atteindre 100 km/h souffleront sur Terre-Neuve-et-Labrador au cours de la nuit.

En Nouvelle-Écosse, on prévoit des accumulations de neige par endroit, pouvant atteindre 25 cm sur la côte est et au Cap Breton.

« La neige cessera graduellement de tomber sur les régions ouest cet après-midi, mais elle persistera jusqu'en soirée sur les régions nord », rapporte l’agence météorologique.

Des vents forts sont aussi attendus en fin de journée, ce qui pourrait causer de la poudrerie par endroit.

Le Nouveau-Brunswick et l’Île-du-Prince-Édouard recevront quant à eux de faibles averses de neige, qui pourraient aussi causer de la poudrerie par endroits plus à découvert.

On demande aux automobilistes des quatre provinces de faire preuve de prudence s’ils doivent se déplacer durant la tempête.