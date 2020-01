Recherches intensives pour retrouver un adolescent autiste dans le secteur du Plateau

Le jeune homme de 17 ans aurait été vu pour la dernière fois aux alentours de 18 h 30 alors qu'il marchait près du boulevard des Grives, d'après les policiers.

Le SPVG a des raisons de craindre pour la santé et la sécurité de Benjamin Parisien et souhaite s'assurer de son bien-être , a indiqué le corps policier dans un communiqué, dimanche matin.

Benjamin a les cheveux courts de couleur brun foncé. Grand et mince, il mesure 1 mètre 85 (6 pieds, 1 pouce) et ne s’exprime qu’en anglais. Il aurait aussi de la difficulté à communiquer, a précisé le SPVGService de police de la Ville de Gatineau .

Au moment de sa disparition, il porterait un manteau d’hiver noir et rouge, un pantalon de neige bleu foncé, une tuque noir et rouge carottée avec de la fourrure ainsi que des gants et des bottes noirs.

Toute personne qui l’aperçoit peut contacter le 911 ou encore le (819) 246-0222.