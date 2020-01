Un incendie ravage le logement d’une famille de Shippagan, au Nouveau-Brunswick

L’incident se serait produit vers 14 heures, samedi. Selon l’organisme, personne n’a été blessé et les trois sinistrés se portent bien.

Une femme et trois enfants d’âge adulte ont reçu de l’aide des bénévoles et ont été relocalisés dans un logement d’urgence. Des vêtements et de la nourriture leur ont aussi été offerts.

La Croix-Rouge indique que le feu s’est déclaré au sous-sol et que la maison n’est maintenant plus habitable.

Plus de détails à venir...