Hommage à la première victime d'homicide de 2020 de Toronto à Regent Park

Ahmed Yakot était un membre dynamique de la communauté des jeunes dont la perte a été une grande surprise pour le quartier, a déclaré la conseillère Kristyn Wong-Tam. Je pense que les gens sont tout juste en train de se remettre de leur douleur.

Vers 22h30 le 1er janvier, des équipes d'urgence ont été appelées dans le secteur des rues Oak et River à la suite de coups de feu. Ahmed Yakot et un autre jeune de 21 ans se trouvaient dans un véhicule, lorsqu'une berline de couleur foncée s'est arrêtée et les suspects à l'intérieur ont ouvert le feu. Ils se sont enfuis de la scène.

La police est arrivée pour trouver les deux hommes blessés, l'un de façon critique, l'autre grièvement.

Ahmed Yakot est mort à l'hôpital pendant la nuit.

Une communauté en deuil

Une communauté est maintenant profondément en deuil en ce début de 2020 , a déclaré Mme Wong-Tam.

Les enquêteurs croient qu'un certain nombre de témoins ne se sont pas encore présentés et rappellent au public qu'il est possible de laisser des indices de façon anonyme en appelant Échec au crime.

Ahmed Yakot, 21 ans, de Toronto, est décédé à la suite de ses blessures jeudi, faisant de lui la première victime d'homicide de la ville de l'année 2020. Photo : Police de Toronto

Sureya Ibrahim est l'une des organisatrices de la veillée de samedi. Nous sommes fatigués de perdre des jeunes dans la communauté , s'insurge-t-elle. Nous sommes fatigués d'aller à des funérailles.

Selon la conseillère municipale Kristyn Wong-Tam, les résidents de la région se disent effectivement dévastés par le bilan de la violence armée dans la ville, dont une proportion écrasante de victimes sont des jeunes hommes noirs.

Besoin de plus d'investissements dans la jeunesse

Nous ne connaissons pas la raison de la violence qui vient d'avoir lieu, qui a mis fin à la vie d'Ahmed... mais au bout du compte, si nous ne nous attaquons pas aux causes profondes de la violence, nous ne serons pas plus avancés , a déclaré la conseillère municipale.

S'attaquer à ces causes fondamentales signifie investir davantage dans les programmes destinés aux jeunes, créer des voies d'accès à des emplois intéressants et offrir davantage de logements abordables. Kristyn Wong-Tam, conseillère municipale à la Ville de Toronto

Selwyn Pieters, un résident de Regent Park et défenseur des intérêts de la communauté, souhaite aussi que la ville investisse les mêmes sommes d'argent qui sont consacrées au maintien de l'ordre dans des programmes pour les jeunes afin qu'ils ne soient pas obligés de trouver du réconfort dans les gangs, les armes à feu et la drogue .

Toute personne ayant des renseignements est priée de communiquer avec les enquêteurs au 416-808-7400 ou de laisser un message anonyme à Échec au crime en composant le 416-222-8477.