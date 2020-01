Les urgences de Montfort et de Gatineau débordent

L'urgence de l’Hôpital Montfort à Ottawa affichait un temps d'attente oscillant entre 13 h et 16 h samedi matin. L’établissement de soins de santé est surchargé depuis quelques jours.

Déjà jeudi, avec un temps d'attente approximatif de 6 h pour voir un médecin, les responsables de l'hôpital francophone d'Ottawa jugeaient que l'urgence était extrêmement occupée. Après avoir atteint 16 h d’attente samedi matin, la situation s’est partiellement résorbée tout au long de la journée. À 20 h, il fallait attendre en moyenne 8 h 45 à l’urgence de Montfort.

Les dirigeants de l'Hôpital Montfort pointent du doigt le nombre de patients se présentant avec une condition non urgente, par exemple des symptômes de rhume, de grippe et de gastro.

Sur ses réseaux sociaux, l'Hôpital Montfort a partagé un document de Santé publique Ottawa rappelant que les symptômes de la grippe peuvent être soignés à la maison.

Le point en Outaouais

L'Hôpital de Hull Photo : Radio-Canada / Jean-François Poudrier

En Outaouais, les taux d'occupation des civières excédaient le 100 % à l’Hôpital de Hull et à l'Hôpital de Gatineau, en soirée samedi.

L'urgence de l'Hôpital de Hull était la plus occupée de tous les hôpitaux de la région. Le taux d'occupation des civières était de 148 % à 20 h, selon Index Santé. Ce taux est monté à plus de 200 % plus tôt en journée.

L’Hôpital de Papineau et celui du Pontiac semblaient les moins occupés samedi soir.

Un phénomène récurrent

L'omnipraticien Simon-Pierre Landry Photo : Radio-Canada / Julien Lamoureux

Aux dires du Dr Simon-Pierre Landry, médecin de famille dans les Laurentides, l’engouement des salles d’urgences au Québec est prévisible, ce qui lui laisse croire que l’argument de la saison de la grippe en est un mauvais .

La grippe n’est pas un argument valable pour s’excuser du temps d’attente. Dr Simon-Pierre Landry, médecin de famille dans les Laurentides

Selon lui, les hôpitaux de la province devraient mieux se préparer pour faire face à l’augmentation des visites dans les urgences.

On voit la vague venir, mais les hôpitaux ne sont pas prêts à réagir face à cette vague d’augmentation de consultations , explique le médecin.

Une piste de solution serait de mieux consolider les liens entre les urgences des hôpitaux et les cliniques de santé. Malheureusement la façon dont on gère le système de santé au Québec, ne permet pas un maillage efficace entre les urgences et les cliniques , soutient le Dr Simon-Pierre Landry.

Avec les informations de la journaliste Roxane Léouzon