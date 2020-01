Médecins en régions rurales : les nouvelles mesures se font attendre

Des négociations seraient en cours et on vise le printemps pour mettre en place de nouvelles mesures.

Depuis longtemps, attirer les médecins dans les régions rurales représente un défi pour les gouvernements de la province. Les méthodes pour les attirer se succèdent, mais l'enjeu demeure.

Depuis trois décennies, les médecins du Nouveau-Brunswick devaient obtenir un numéro pour pratiquer. Toutes régions en avaient un nombre prédéfini selon leurs besoins.

Ce système avait été élaboré pour attirer des médecins dans le nord de la province, mais ce n'est pas ce qui s'est produit. En octobre 2019, il manquait encore 15 médecins dans les cliniques du nord-ouest du Nouveau-Brunswick. Dans la Péninsule acadienne, il en faudrait 12 de plus pour répondre aux besoins de la population.

En septembre dernier, le gouvernement de Blaine Higgs avait enclenché l'élimination progressive du système de numéros d'ici Noël.

C'est quand même une grosse réussite. Tôt dans l'année en 2020, on va être en négociation avec le gouvernement pour installer des incitatifs économiques pour vraiment supporter nos communautés rurales et du Nord qui ont besoin de plus de support pour recruter des médecins , affirme Serge Melanson, l’ancien président de la Société médicale du Nouveau-Brunswick.

Serge Melanson, ancien président de la Société médicale du Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada

On souhaite également séduire les médecins en leur facilitant la conciliation travail-famille pour que ces médecins-là puissent partir pour une semaine ou deux, ou peut-être même un congé de maternité, et qu'ils aient priorité sur des médecins remplaçants versus [ceux] dans des grands centres urbains où on a moins de défis , dit le Dr Melanson.

Les négociations entre les médecins et la province doivent débuter durant les prochaines semaines.

Le président-directeur général du Réseau de santé Vitalité, Gilles Lanteigne, est confiant.

On est rassurés d'avoir les leviers qui vont nous permettre une bonne planification et une bonne répartition des ressources. Ceci étant dit, ça ne donne pas de nouvelles ressources, mais à l'intérieur de celles qu'on a, on pense qu'on a la marge de manoeuvre pour gérer , dit M. Lanteigne.

On souhaite que des incitatifs de recrutement soient mis en place d'ici ce printemps.

En attendant, le travail de recrutement de médecins pour pallier cette pénurie de main-d'oeuvre dans le nord de la province est en suspens.

D’après le reportage de Marielle Guimond