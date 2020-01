Des douzaines de Torontois affichent leur soutien pour le hockey féminin

Des gens de tous âges se sont rendus à Toronto, Calgary et Montréal samedi pour soutenir l'avenir du hockey féminin au Canada, plusieurs mois après l'effondrement de la Ligue canadienne de hockey féminin (LCHF).

Les joueuses professionnelles de hockey féminin Sydney Kidd et Emma Greco étaient parmi les Torontoises qui ont lacé leurs patins à la patinoire Natrel du centre Harbourfront.

Sydney Kidd (gauche) et Emma Greco (droite) souhaitent qu'une plus grande sensibilisation soit faite auprès des gens sur l'importance d'une ligue de hockey féminine au même titre que la ligue masculine. Photo : Radio-Canada / Talia Ricci

Elles sont revenues sur l'effondrement dévastateur de la LCHFLigue canadienne de hockey féminin en mai 2019, qui a laissé des joueuses du plus haut niveau sans endroit où s'entraîner, sans possibilité de compétition et sans accès aux ressources, aux installations ou au personnel d'entraînement que ce sport exige.

Honnêtement, nous ne l'avons pas vu venir et ça a été vraiment un choc parce que nous pensions qu'il y avait eu tellement de progrès et que nous avions développé une si grande base de supporters. Tout d'un coup, tout avait disparu Sydney Kidd, joueuse de hockey professionnelle

Emma Greco est du même avis. C'était ma première année en tant que joueuse professionnelle et j'ai adoré, et j’avais hâte de l'année suivante. Nous discutions avec d'autres joueuses de la façon dont l'équipe allait se présenter et nous pensions que nous avions un bel avenir , a-t-elle dit.

Selon les joueuses professionnelles, des événements comme le rassemblement de patinage de samedi sont importants pour sensibiliser les gens et montrer leur appui au hockey féminin.

Nous sensibilisons les gens à la nécessité de combler l'écart entre ce que les jeunes garçons et les jeunes filles peuvent aspirer à devenir, et ce qu'il faut pour devenir une joueuse de hockey professionnelle , affirme Sydney Kidd.

Judy Cameron a commencé à jouer au hockey à 40 ans. Elle est venue montrer son soutien pour la LCHF samedi à Toronto. Photo : Radio-Canada

Judy Cameron fait partie de ceux qui se sont lancés sur la glace samedi pour montrer son appui à la ligue professionnelle de hockey féminin.