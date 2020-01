Le marché fermier de Saskatoon ouvre dans un nouveau bâtiment

L'emplacement ne fait pas l’unanimité à cause de son éloignement du centre-ville. « J’espère que la Municipalité trouvera un moyen pour amener les gens jusqu’ici », explique Don Kossick, un fidèle de la coopérative qui est néanmoins heureux de constater la réincarnation du marché.

Selon les responsables de la coopérative, 30 vendeurs proposaient des produits samedi alors qu’il y en aurait eu de 35 à 40 s’ils étaient restés dans l’ancien local au coin de la 19e Rue et de l’avenue B sud.

Une vendeuse de savon, Gail Cutts, pense que la nouvelle adresse peut convaincre le public à se déplacer afin de répondre à une certaine curiosité, mais qu’il faudra attendre pour voir si ceci se traduira par des achats.

Problème de bail

La coopérative a dû quitter son ancien local qu'elle louait depuis 12 ans en raison d’une impasse sur le renouvellement du bail avec la Ville de Saskatoon. La Municipalité souhaitait que le bâtiment soit loué six jours par semaine et pas uniquement le mercredi et le week-end.

Le marché se trouve actuellement dans une salle temporaire. Il doit être déplacé dans un local de 1226 mètres carrés dès que certains travaux seront terminés, soit entre le 29 février et le 1er mars.

Avec les informations d'Alexis Lalemant