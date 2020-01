Le nombre de chantiers résidentiels devrait se stabiliser en 2020 à Toronto

Entre les mois de janvier et de septembre 2019, ce nombre a diminué de 9 % par rapport à la même période l'année précédente, selon la Ville de Toronto.

Frustration chez les acteurs du marché immobilier

De nombreux promoteurs immobiliers citent les dépassements de coûts de construction, les problèmes de financement et les délais d’obtention de permis comme étant les causes de l’abandon de projets.

À Toronto, les copropriétés restent marquées par la prudence, et plusieurs projets menacent d’être abandonnés. En effet, les délais d’obtention des approbations nécessaires, la montée des coûts et le ralentissement de la flambée des prix sont autant de facteurs aggravants , rapporte la firme PricewaterhouseCoopers.

Selon une étude d’Urbanation, une entreprise de consultation en immobilier, 4202 logements (dans 12 immeubles répartis sur 9 projets) ont été annulés entre le 1er janvier et la mi-décembre 2018.

En 2017, des centaines d’acheteurs ont perdu leurs futures habitations à Toronto après l'échec d’un projet immobilier du développeur Castlepoint Numa en raison du manque de financement et de l’absence de certaines approbations et permis de la Ville de Toronto.

Une autre raison pour laquelle certains promoteurs immobiliers décident d’abandonner un projet de construction est le prix de vente de certains condos, parfois trop élevé pour les acheteurs.

Jean Pearson est un agent immobilier basé à Toronto. Photo : Radio-Canada

L’agent immobilier Jean Pearson, basé à Toronto, souligne aussi la lenteur administrative qui ne permet pas d'alléger la pression que crée le manque d'habitations sur le marché immobilier à Toronto. Ça prend des mois et des mois avant d'obtenir des permis pour une simple rénovation, et ça c'est pas normal, et ça contribue aussi à mettre beaucoup de pression sur le marché immobilier.

Andrew Hill, Directeur du développement des affaires en Ontario pour le groupe SCOTT Construction, avoue aussi que l'approbation de construction d'un immeuble peut prendre de 2 à 4 ans en son expérience.

Une fois un projet approuvé, selon la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL), la construction d’un ensemble d’habitations commence environ 24 mois après son annonce.

Andrew Hill ajoute que, en plus de cela, beaucoup [de chantiers] rencontrent des délais qui peuvent représenter des mois, voire des années .

Éclaircie en vue

La SCHLSociété canadienne d'hypothèques et de logement note cependant que les mises en chantier pourraient aussi être plus nombreuses si la croissance de l’emploi dépasse les prévisions, si l’augmentation des taux d’intérêt est inférieure aux attentes et si plus de terrains sont viabilisés .

Selon le rapport Perspectives du marché de l'habitation de la grande région de Toronto, publié en octobre dernier, le rythme d’achèvement des appartements en copropriété devrait s’accélérer au cours des 18 prochains mois environ (en 2018-2019, à peine plus de 26 000 unités ont été achevées, un total inhabituellement bas), ce qui réduira un peu le nombre de logements en construction et permettra d’en produire de nouveaux .

En Ontario et dans les Prairies, les mises en chantier augmenteront, mais moins qu'au cours des dernières années, précise la SCHLSociété canadienne d’hypothèques et de logement .

À Toronto, plus de 18 000 condos ont été entièrement terminés en 2018.

Avec les informations de Myriam Eddahia