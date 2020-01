Une femme de 74 ans dans un état critique après avoir été heurtée par un automobiliste

Selon les premières informations recueillies par le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), le conducteur d'une camionnette qui roulait sur la rue Saint-Hubert, en direction nord, a happé la piétonne vers 15 h 40 samedi.

Cette dernière traversait la rue Bélanger, au moment où le conducteur tentait d'effectuer un virage à gauche.

La septuagénaire a subi des blessures à la tête et elle se trouvait dans un état critique après son transport à l'hôpital.

Le conducteur de la camionnette, un homme de 24 ans n'a subi aucune blessure.

Une enquête est en cours pour déterminer les causes exactes de la collision. Le SPVM a précisé que l'alcool et la vitesse ne sont pas en cause.

Certaines portions de rues ont été fermées temporairement après l'accident.