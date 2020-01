D'une machine à une arcade personnelle, un homme de Whitehorse découvre une passion

C’est lorsqu’un ami lui a apporté une machine appelée Hollywood Heat , un flipper (pinball) avec comme thématique Miami Vice, une série télévisée à succès des années 80. On qualifiait la machine d’irréparable, pourtant Marshall Charlebois a sur la ramener à la vie après plusieurs heures de travail.

Ce week-end-là, nous avons pu la faire fonctionner en grande partie, et on attrapé la piqûre , se remémore-t-il. Maintenant, sa collection s’est agrandie avec plus autres flippers et jeux d’arcade.

Marshall Charlebois fait la plupart de ses réparations avec son ami et collègue Ted. Photo : Radio-Canada / Kiyoshi Maguire/CBC

Même s’il est un technicien en son professionnel, bricoler ces machines antiques représentait un défi, quoiqu’amusant. [Les concepteurs des machines] sont assez inventifs pour trouver différentes façons de mettre un interrupteur sous et hors tension... C'est fascinant! , clame-t-il.

L'un de ses meilleurs coups a été de remettre en marche un vieux jeu d'arcade sur le thème de l'espace et des astéroïdes. La machine était restée inutilisée et oubliée pendant des années avant que Charlebois ne s'en empare. Un collègue et lui ont réussi à la faire fonctionner avec un peu de savoir-faire et des conseils en ligne.

Ted et moi avons dansé pendant environ six heures, comme des enfants! Marshall Charlebois.

J'ai joué à plusieurs matchs et nous avons réalisé que nous avions besoin de nous pratiquer, rigole-t-il. Il n'y a aucune clémence avec ces anciens jeux, car ils sont presque conçus pour avaler vos pièces.

À sa grande surprise, il a découvert qu’il y avait tout de même beaucoup de personnes qui conservaient de vieilles machines dans leur sous-sol ou leur garage. Maintenant que le mot se passe, nous nous faisons demander d’aider [dans la réparation], dit-il.

Plus il y a de machine réparée, plus les machines s'accumulent dans la maison de Marshall Charlebois. Photo : Radio-Canada / Kiyoshi Maguire/CBC

Il peut d’ailleurs maintenant se vanter d’avoir sa propre arcade, quoiqu’il avoue commencer à manquer d’espace.

Bien sûr, il rêve de trouver ce diamant à l'état brut, cette machine rare et recherchée qui est assise et ramasse la poussière quelque part, en attendant que le regard vif d’un collectionneur.

On ne sait jamais [...] Mais souvent, elles sont mises de côté pour une raison : soit la propriétaire connaît sa valeur et ne veut pas la vendre, soit elle est trop endommagée, peut-être à cause d’une inondation , explique-t-il.

Avec les informations de Mike Rudyk