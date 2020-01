Le 23e Téléthon de la Ressource pour personnes handicapées dans une vingtaine de jours

L'événement sert à amasser des fonds pour venir en aide aux personnes handicapées et leur famille.

Une vingtaine d'artistes seront présents pour le spectacle de la soirée dont Marie-Élaine Thibert, Brian Tyler, Louis-Philippe Gingras ou encore Isabelle Cyr et Yves Marchand.

Plusieurs dizaines de bénévoles seront également mobilisés pour réussir le rendez-vous annuel.

Lors de la soirée, les témoignages de cinq personnes handicapées seront présentés pour sensibiliser à leur vécu en région.

Cette année, le comité organisateur tentera d'amasser 450 000 $, explique le directeur général de la ressource, Rémy Mailloux.

On a beaucoup de demandes au niveau des aides techniques pour les personnes handicapées, on a aussi des demandes pour l'adaptation domicile d'urgence, on a des demandes pour du répit, du gardiennage, des bourses d'études aussi pour les personnes handicapées qui se rendent au Cégep et à l'université , énumère le responsable.

Il précise que sans le téléthon, l'organisme ne pourra pas aider ses 1900 membres.