De la neige plutôt bienvenue chez les amateurs de glisse de la Manicouagan

C’est une bénédiction pour le président du club de ski de fond Norfond de Baie-Comeau, Ricky Young, qui s’occupe de l’entretien des pistes. On a eu de la neige dernièrement et ça a fait un très grand bien parce que cette année, c’est pas comme les deux hivers qu’on a eus avant. Y’a pas tombé autant de neige qu’on prévoyait , mentionne-t-il.

Le président du club de ski de fond Norfond de Baie-Comeau, Ricky Young Photo : Radio-Canada

Du côté du mont Ti-Basse, où il est possible de skier et de glisser en tubes, on attendait aussi avec impatience ces 25 centimètres de neige.

Claudy Ann Morency, coordonnatrice aux opérations au mont Ti-Basse Photo : Radio-Canada

Il nous manquait une bonne bordée pour avoir des conditions optimales. Ça nous a aidés à laisser quelques pistes au naturel pour les amateurs de poudreuse , indique Claudy Ann Morency, coordonnatrice aux opérations au mont Ti-Basse.

Selon elle, 1522 personnes ont visité le mont Ti-Basse du 20 au 31 décembre. C’est un achalandage, je dirais même, record , estime-t-elle. Du côté des tubes par exemple, on avait trois fois plus d’entrées que l’année dernière.

La glissade a été particulièrement populaire. Photo : Radio-Canada

Selon les dernières prévisions d’Environnement Canada, la première moitié du mois de janvier devrait être généreuse en précipitations.

