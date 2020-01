Les cabanes à pêche interdites sur la Baie des Ha! Ha!, mais tolérées par la Ville

Il est illégal d'installer sa cabane, tant que les villages de pêche ne sont pas officiellement commencés. Pourtant, beaucoup de pêcheurs sont sur la Baie des Ha! Ha! et la Ville ne compte pas intervenir pour le moment.

Le conseiller municipal du district 15, Martin Harvey, explique tolérer les pêcheurs temporaires, mais rappelle qu'il faut rester prudent.

« Quand c'est fermé, c'est fermé, mais il y a une tolérance pour les gens sur le bord avec des petites tentes. Ils vont pêcher et à la fin de la journée ils partent. Mais il ne faut pas arriver et mettre des cabanes en permanence. Il y en a qui jouent avec le feu et puis des amendes salées peuvent se donner. »

Quelques pêcheurs temporaires s'installent sur les bords de la Baie des Ha! Ha!. Photo : Radio-Canada

La majorité des amateurs de pêche blanche connaissent la réglementation de la Ville. Ils se sont adaptés à la météo plus douce en s'installant plus proche du rivage et en venant avec des abris portatifs.

On ne veut pas s'aventurer loin, c'est de l'eau claire encore, ça ne sert à rien... C'est nos vies! Un pêcheur

« On en a une cabane, mais on ne l'a pas amené. Je pense qu'ils [ceux qui ont des cabanes] risquent leur vie pour rien. Pour trois ou quatre poissons, ça donne quoi », ajoute un autre pêcheur.

Selon Rémi Aubin, expert en pêche blanche de Promotion Pêche, la situation actuelle est bien gérée par Saguenay.

« La Ville a utilisé les moyens et pris ses responsabilités parce qu'ils ont fermé les accès à la population. Mais là, on ne peut pas clôturer la Baie au complet, c'est comme si on disait on va clôturer tout le tour du lac Saint-Jean, c'est impossible! »

Il invite toutefois à la prudence et invite les gens à retirer leur cabane.

Attendez le OK officiel. Les gens y vont à pied présentement, ils sont au bord en eaux peu profondes, mais c'est aux risques et périls de chacun. Rémi Aubin, Promotion Pêche

Les autorités municipales se réuniront en début de semaine pour évaluer la situation et s'adapter en cas de nécessité, mais elle réitère que la réglementation existe pour des raisons de sécurité.