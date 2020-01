Cinq soldats du feu manitobains sont actuellement déployés en Nouvelle-Galles-du-Sud et dans le Queensland pour tenter de stopper les feux de forêt qui y font rage.

Combien de rencontres de hockey de son fils de 13 ans Geoffrey Smith va-t-il manquer pendant qu’il sera en train d’aider ses homologues australiens à combattre les flammes? C’est l'une des questions que le pompier manitobain avait en tête, samedi matin, à l’aéroport de Winnipeg.

Mais l’Australie a besoin de notre aide, et nous sommes contents de la leur apporter , affirme-t-il.

Geoffrey Smith est parti pour l’Australie en compagnie d’un autre Manitobain, Trevor Tetrault. Ils sont les quatrième et cinquième soldats du feu de la province à s'y rendre pour soutenir la lutte contre les incendies.

Pour l’heure, plus de cinq millions d’hectares sont déjà partis en fumée dans ce que l’Australie considère comme l’un des feux les plus importants de son histoire. Déjà 19 personnes sont mortes, 21 autres manquent à l’appel et des dizaines de milliers d’habitants ont dû quitter leurs maisons.

Environ 3600 pompiers se battent contre les flammes à travers le sud-est de l’état de Nouvelle-Galles-du-Sud.

Plongée dans l'inconnu

Je reste un peu inquiet à propos de ce voyage, car nous ne savons pas vraiment dans quoi nous nous engageons , explique Trevor Tetrault. On nous a dit d’être flexibles, mais c’est à peu près tout.

Les pompiers manitobains ne seront pas en première ligne, mais ils peuvent être appelés à appuyer les équipes pour la coordination et la logistique.

D’après Geoffrey Smith, la province même du Manitoba a souvent reçu de l’aide de l'extérieur pour combattre les incendies. Pour les pompiers, se rendre en Australie est une façon de rendre la pareille.

Nous sommes très fiers de représenter le Manitoba et le Canada là-bas , explique le pompier.

Avant de partir, les deux Manitobains ont reçu des conseils de leurs collègues qui sont déjà sur place pour se prémunir contre la chaleur des flammes.

Ils nous ont dit de faire en sorte de rester toujours hydratés , continue Geoffrey Smith. C’est sûr que s’adapter à ce genre de température va être un réel défi.

Ce dernier et son collègue seront sur place pendant 38 jours. Outre le Manitoba, l’Ontario, la Saskatchewan, l’Alberta et la Colombie-Britannique ont aussi envoyé des pompiers.

Avec les informations de Caitlyn Gowriluk , Reuters et la Presse canadienne