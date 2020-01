Tensions avec l'Iran : manifestation pro-paix devant l'ambassade américaine

Le climat est tendu au Moyen-Orient depuis la mort de ce général iranien, tué tôt vendredi dans un raid américain à Bagdad, en Irak.

Les manifestants présents dans la capitale canadienne demandaient aux États-Unis de cesser leurs interventions au Moyen-Orient.

Les manifestants dénonçaient, entre autres, l'interventionnisme américain au Moyen-Orient. Photo : Radio-Canada / Yasmine Mehdi

On ne devrait pas faire la guerre, on devrait plutôt travailler à régler les problèmes comme la crise des changements climatiques et la pauvreté , a affirmé Frédéric Langlois, un manifestant. [Ces tensions], ça ne va pas rendre les choses meilleures, ça va juste envenimer les conflits.

Les manifestants craignent qu’un nouveau conflit armé se crée. Des personnes perdent la vie en raison de l’agression des États-Unis et du gouvernement de Donald Trump , a pour sa part affirmé Sam Hersh, un participant à l'événement d'Ottawa. On ne veut pas des pertes de vies en raison des actions d’un homme ou d’une administration.

Les protestataires dénonçaient également l’absence d’une condamnation ferme de la part du Canada. Une manifestation avec également lieu à Toronto.

L'OTAN suspend les opérations d'entraînement dirigées par le Canada

Le ministre de la Défense nationale, Harjit Sajjan, aux Communes Photo : La Presse canadienne / Justin Tang

Par courriel, le ministre de la Défense nationale Harjit Sajjan a affirmé surveiller la situation de près, tout en confirmant que l'OTAN suspend les opérations d'entraînement que dirigeait le Canada en Irak.

Notre but en tant que coalition reste de garder un Irak uni et stable, et de prévenir la résurgence de Daesh. Harjit Sajjan, ministre de la Défense nationale

Le mandat de la mission de l’OTAN et de l’Operation IMPACT reste le même, mais toutes les activités d’entraînement en Irak sont suspendues temporairement tandis que nous continuons d’évaluer la sécurité de l’environnement , a poursuivi le ministre.

Avec les informations de Yasmine Mehdi