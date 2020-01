L’Office de la santé de Winnipeg se prépare pour la grippe

L’Office régional de la santé de Winnipeg (ORSW) met en place ses protocoles de débordement et son plan régional de lutte contre la grippe à la suite de l’augmentation du nombre de patients aux urgences et aux soins intensifs à cause du virus.

Dans une déclaration, la cheffe des opérations de l’ORSW, Krista Williams, note une augmentation marquée du nombre de patients souffrant de problèmes respiratoires, dont des cas de grippe.

« Depuis Noël, les hôpitaux de Winnipeg accueillent de plus en plus de personnes et plus d’ambulances », souligne-t-elle.

« Le personnel est plus souvent malade, ce qui est un défi supplémentaire. »

Les mesures prises par l’office comptent notamment une surveillance accrue de la capacité des hôpitaux, le recours à des unités de débordement et des quarts de travail supplémentaires offerts au personnel infirmier, précise Mme Williams.

Dans une note interne obtenue par CBC, l’ORSW indique avoir détecté des cas d’influenza de types A et B et de virus respiratoire syncytial, un virus infectant souvent les nourrissons.

« Voir ces trois virus apparaître en même temps est plutôt rare. Généralement, ces virus apparaissent et atteignent leur pic à différents moments de la saison », précise la note, soulignant toutefois que le personnel est déployé et prêt à faire face à l’éclosion.