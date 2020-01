La fureur, de retour au petit écran pour un soir seulement, samedi

La formule sera la même que pour la spéciale du 20e anniversaire : deux équipes – une de filles et une autre de gars –, formées de joueuses et de joueurs expérimentés ainsi que de recrues, s’affronteront à compter de 21 h sur ICI Télé.

Les vétéranes Élyse Marquis et Hélène Bourgeois Leclerc seront de retour au studio 42 de Radio-Canada, en compagnie de Karine Vanasse et de Bianca Gervais. Cette année, les recrues féminines sont Debbie Lynch-White et Marie-Lyne Joncas, qui s’ajoutent aux représentantes de la nouvelle génération Maripier Morin et Mariana Mazza, présentes lors de l’émission de janvier 2019.

Du côté des gars, Michel Charette et Jean-Michel Dufaux seront de la partie alors que Sébastien Benoît et son acolyte Pierre-Yves Lord compléteront l’équipe des vétérans. On a fait appel à Julien Lacroix et à Arnaud Soly comme nouvelles recrues, aux côtés de Jay Du Temple et de Phil Roy.

L’an dernier, l’équipe des gars avait dû s’avouer vaincue à l’issue du match d’une heure et demie, vu par 1 900 000 spectateurs à la télévision et en ligne.

L’animatrice Véronique Cloutier promet des prestations surprises pour ce deuxième retour de La fureur. On sait déjà qu’une dizaine d’ex-académiciens de l’émission Star Académie y présenteront un numéro.