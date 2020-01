La qualité des soins compromise par le tourisme de naissance

Les ressortissantes étrangères qui viennent accoucher au Canada dans le seul but d’obtenir la nationalité canadienne pour leur bébé en vertu du droit du sol semblent exercer une pression sur le réseau de santé, selon une enquête de l’émission The Fifth Estate de CBC.

Ce « tourisme obstétrique » semble se concentrer dans certains hôpitaux du Québec et de l’Ontario ainsi qu'en Colombie-Britannique.

À titre d’exemple, les non-résidentes donnent naissance à près de 25 % des bébés à l’Hôpital Richmond, selon la régie de la santé Vancouver Coastal, qui gère l’établissement britanno-colombien.

Trois fois plus

Depuis 2013-2014, le nombre d’accouchements de non-résidentes a triplé dans cet hôpital. Les patientes, nombreuses venues de Chine, paient l’accouchement de leur poche, souvent en liquide. Il leur arrive aussi de ne pas parler anglais et de mal connaître le système de santé canadien, explique l'émission The Fifth Estate.

Les responsables de la régie n’ont pas voulu s’exprimer auprès de CBC et ont demandé aux praticiens de la santé de ne pas s’adresser aux médias. Cependant, six infirmières, dont deux à la retraite, ont parlé anonymement à l’émission The Fifth Estate. D’après elles, le service obstétrique de l’Hôpital Richmond est parfois si occupé que les patientes ayant payé un accouchement de leur poche ont la priorité devant celles qui dépendent du service public.

Les infirmières s’inquiètent donc de la qualité des soins en raison du travail supplémentaire qui leur est demandé.

« Une fois qu’elles ont le passeport canadien, la plupart quittent le pays, explique le pédiatre et néonatologue Mudaffer Al-Mudaffer. Cela affecte l’intégrité de l’équité du système de santé. »

Aucune statistique globale n’existe pour calculer le nombre de personnes qui se rendent au Canada pour s’assurer que leur enfant naîtra au pays afin d’obtenir la nationalité canadienne.

Cependant, d’après l’Institut canadien d’information sur la santé et quelques hôpitaux québécois, environ 5000 naissances de ce type ont eu lieu partout au pays en 2018, soit une augmentation de presque 15 % par rapport à l’année précédente.

D'après les informations d'Annie Burns-Pieper