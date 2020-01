Des pourvoyeurs en difficulté suite à la diminution de leurs quotas de chasse à l'orignal

Le propriétaire Richard Comeau a donc pris la décision de fermer boutique pour cette période, estimant qu’il ne pouvait pas assurer sa rentabilité. On ne restera pas ouvert jusqu’au 13 octobre pour une femelle, c’est ridicule , illustre-t-il.

Il met ainsi une croix sur des revenus annuels additionnels d’environ 13 000 $. Y’a personne qui nous rembourse cet argent-là. Tu ne peux pas aller le chercher ailleurs. Où veux-tu que j’aille le chercher ailleurs?

Pour lui, la chasse à l’orignal représentait une manière de boucler son année financière, d’aller chercher les derniers dollars nécessaires afin d’assurer le bon déroulement de l’année à venir.

Avec la diminution des effectifs d'orignal est venu un retrait progressif des vignettes de chasse en Ontario. Photo : Radio-Canada

Et il n’est pas seul, selon la députée de Nickel Belt, France Gélinas. Après avoir rencontré plusieurs pourvoyeurs au mois de novembre, elle affirme que chacun d’entre eux avait vu leurs quotas être diminués voire éliminés, et pas seulement dans le cadre de la chasse à l’orignal.

Beaucoup étaient dans une situation où ils n’osaient pas accepter des réservations d’avance, car tu n’invites pas des chasseurs dans ta pourvoirie quand ils ne peuvent pas faire de chasse , explique la députée.

De moins en moins de vignettes

Au début des années 2000, les vignettes de Richard Comeau lui permettaient de chasser six orignaux adultes. La population d’orignaux en Ontario atteignait alors son apogée, avec 115 000 têtes selon les chiffres du gouvernement.

Aujourd’hui un peu plus de 90 000 orignaux sont dans la province. Avec la diminution des effectifs est venu un retrait progressif des vignettes, et M. Comeau estime avoir perdu environ 160 000 $ de revenus depuis.

Le propriétaire du Horwood Outpost soulève qu’il aurait apprécié être remboursé pour les vignettes achetées puis retirées. Leur prix individuel variait entre 2 000 et 5 000 $ lorsqu’il était encore possible d’en acquérir, selon lui. Un privilège révoqué à la fin des années 2000.

Mets ta main dans ma poche, viens prendre 15 000 piasses, va-t’en, bye. C’est ça qu’ils ont fait ! Richard Comeau, propriétaire de la pourvoirie Horwood Outpost

Communication peu fluide

Le propriétaire de la pourvoirie ne se sent pas écouté par le ministère des Richesses naturelles et des Forêts. On habite dans le bois nous autres. On les voit les orignaux. Y’a ben des affaires qu'ils pourraient faire mais ils ne comprennent pas, pis c’est nous qui payons le prix.

Doug Ford dit “we’re open for business”, ben qu’il réponde à mes lettres parce que je commence à être découragé pas mal , ajoute-t-il. À quelques années de la retraite, le propriétaire s’inquiète de la valeur d’une pourvoirie si elle n’a peu ou plus de vignettes de chasse à l’orignal.

La députée France Gélinas, estime que le gouvernement ne peut pas simplement tourner le dos aux pourvoyeurs. Moi, j’ai des familles qui n’auront aucune source de revenus l’an prochain. Voyons donc!

Elle estime que si une décision du gouvernement avait une conséquence similaire sur n’importe quelle autre masse ouvrière, il proposerait des compensations, ou du moins, le dialogue serait ouvert. Certains proposent de raccourcir la saison de chasse. Elle ajoute que neuf orignaux sont morts sur une voie ferrée non-protégée de son comté.

Mais parce que c’est des pourvoyeurs qui sont dans le nord de l’Ontario, on leur dit voici, on vient de mettre ta petite entreprise banqueroute et tant pis pour toi! France Gélinas, députée de Nickel Belt

Le Ministère des Richesses naturelles et des Forêts, dans une réponse écrite adressée à CBC, a expliqué qu’au printemps 2019, le gouvernement a donné la mission au Comité consultatif de gestion de la chasse au gros gibier de conseiller la province sur la façon d'améliorer la gestion des populations d’orignaux, et de tenir des consultations publiques.

Les changements prévus pour 2019 découlent des recommandations du comité. Le ministère ajoute avoir ouvert une proposition de révision de sa politique de gestion de l’orignal afin de recueillir les commentaires de la population.