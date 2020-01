Calgary émet plus de 2000 avertissements pour trottoirs non déneigés

La Ville de Calgary a déjà distribué plus de 2000 avertissements à des habitants qui n’ont pas déneigé ou déglacé le trottoir qui borde leur propriété dans les 24 heures suivant les précipitations.

Le règlement adopté l’an dernier prévoit notamment des amendes allant jusqu’à 750 $, en plus des frais de déneigements en cas d’infraction.

La réglementation n’a toutefois pas été créée pour effrayer les citoyens, précise l’inspecteur Brad Johnson, de la Ville de Calgary.

« C’est une question de sécurité, histoire d’être certains que les gens nettoient leur trottoir », dit-il. « On veut sensibiliser ceux qui ne nettoient jamais leur trottoir, comme certains commerces ou propriétaires. »

« C’est là que les gens glissent, tombent et se blessent. »

Amendes salées

La Ville facturera des frais minimaux de 150 $ et des frais administratifs, en plus de donner une amende plus ou moins salée aux contrevenants, note Brad Johnson.

Amendes prévues pour les trottoirs non déneigés : 250 $ pour une première infraction

500 $ pour une deuxième infraction

750 $ pour chaque infraction suivante au cours du même hiver

« Nous donnons des avertissements 24 h après la neige pour inciter les gens à nettoyer, puis nous revenons voir », précise M. Johnson.

« L’avis inclut un numéro de téléphone », puisqu’il y a « parfois des raisons » pour lesquelles un trottoir n’est pas déneigé, ajoute-t-il. « Chaque cas est unique et on travaille avec ce qu’on a ».

Malgré l’émission de plus de 2000 avertissements, seulement 6 contraventions ont été données à six contrevenants « récalcitrants ». D’autres citoyens se sont vu octroyer plus de temps pour déneiger, soutient M. Johnson.

« On essaie de travailler de concert avec les citoyens. »

Avec les informations de Terri Trembath et Sarah Rieger