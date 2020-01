Un homme milite pour améliorer la signalisation sur les traverses de motoneiges

L'homme originaire de Lanaudière a perdu un ami dans un accident sur une traverse de motoneige il y a 4 ans.

Il n'a cessé depuis de réclamer l'intervention du ministère des Transports pour installer des panneaux d'arrêts permanents et visibles à ces endroits.

Dans une entrevue à Région zéro 8, Bob Petit affirme que plusieurs traverses ne sont pas sécuritaires puisque les panneaux temporaires mis en hiver ne répondent pas aux normes et sont parfois ensevelis par la neige ou détruits par les déneigeuses.

Bob Petit en compagnie du premier ministre du Québec François Legault. Photo : Facebook, Bob Petit

Selon lui, ce n'est pas non plus aux clubs de motoneigistes de mettre en place le signal avancé de traverse de motoneige.

J'ai connu les débuts de la motoneige et je vois encore aujourd'hui et je me suis toujours élevé contre ça , dit-il.

Ça doit être le ministère des Transports qui doit être responsable de poser des enseignes arrêtés. Parce que les automobilistes payent des plaques comme les motoneigistes et les quadistes, on paye l'assurance et le permis de conduire. Et en plus le droit de circuler dans les sentiers. Je pense qu'on mérite un peu plus d'attention de la part du gouvernement du Québec , croit Bob Petit.

Bob Petit croit que plusieurs accidents impliquant des motoneiges pourraient être évités si les autorités décidaient de prendre en charge la signalisation.