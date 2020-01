Les moins de 4 ans ne peuvent plus glisser au Mont-Bellevue

Pour être conforme à ses assurances, la Ville de Sherbrooke a dû évaluer ses glissades, selon un protocole établi.

Celles du Mont-Bellevue sont considérées comme intermédiaires, ce qui signifie qu'elles sont dorénavant destinées aux enfants de 4 ans et plus.

Le hic est que ce changement a été fait sans être annoncé à la population.

Y a-t-il moyen de faire deux types de pistes pour faire un niveau intermédiaire et facile? Je vais me pencher là-dessus après les Fêtes , assure Vincent Boutin, conseiller municipal et président du comité du sport et du plein air pour la Ville.

D'ailleurs, le conseiller n'exclut pas la possibilité que les changements auxquels il compte se pencher puissent être appliqués dès cet hiver.