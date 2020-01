Qw4rtz s'envolera dimanche pour l'Inde

Les projets soutenus par SOPAR permettent, entre autres, l'accès à de l'eau potable et l’intégration des femmes sur le marché du travail, dans un pays où le taux de mortalité chez les jeunes hommes est élevé, en raison des conditions de travail.

Le Québec a un lien solide avec l'organisme... plusieurs écoles d'ici amassent déjà des dons pour des communautés indiennes.

On va être promené un peu partout. [...] On va voir des régions un peu plus rurales pour voir comment ils ont construit des puits. On va aller voir un centre avec des orphelins. On nous a avertis que ça allait être un choc, mais même à ça, je m'attends à ce que ça dépasse toute forme de préparation , indique un des membres du groupe, François Dubé

Le groupe n'exclut pas d'ajouter quelques notes de musique indienne à son prochain spectacle si l'inspiration venait en voyage.