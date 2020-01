La route 138 en 2019 : des actions, mais peu de résultats

Dès le mois de mars, une délégation d’élus et de chefs autochtones s'est rendue à Québec pour passer un message clair au gouvernement : le prolongement de la route 138 est une priorité pour tous dans la région.

La délégation s'était aussi rendue à Ottawa à la fin de l'année 2018.

La Côte-Nord fait front commun pour demander des engagements clairs de la part du gouvernement concernant l'avancement du projet, qui est considéré comme essentiel pour le développement de la Côte-Nord.

Les élus font principalement valoir que la Côte-Nord donne beaucoup, mais reçoit peu. C’est notamment l’avis exprimé par la députée péquiste de Duplessis, Lorraine Richard, au mois de mars.

On ne demande pas souvent grand-chose au reste du Québec, mais on leur en donne beaucoup.

Les élus de la Côte-Nord veulent notamment un échéancier précis pour l’entièreté des travaux qui devront être réalisés pour prolonger la route 138 jusqu’à Blanc-Sablon.

Est-ce qu’on pourrait avoir un échéancier raisonnable, 5 ans, 10 ans, avec des sommes rattachées au budget chaque année ? C’est aussi simple que ça , ajoute Lorraine Richard.

En avril, le ministre responsable de la région, Jonatan Julien reconnaît toutefois que le gouvernement Legault n'est pas prêt à produire un échéancier.

Il y a plusieurs rivières, il y a plusieurs plans d’eau, c’est très complexe, a-t-il affirmé au mois d'avril. Alors ça serait hasardeux de se donner un échéancier alors qu’on a pas bien déterminé le tracé et c’est ça qu’on regarde actuellement.

Du côté du gouvernement fédéral, le soutien financier se fait toujours attendre. En mai, lors d'une visite à Sept-Îles, le premier ministre Justin Trudeau semble ouvrir la porte à la participation financière de son gouvernement au projet, mais demeure vague.

On est en train de travailler avec la province et donc on espère avoir quelque chose de bon à dire dans très bientôt sur la 138.

Justin Trudeau, premier ministre du Canada