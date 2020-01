Le Colisée Financière Sun Life de Rimouski est l'hôte de la 15 e Classique Jocelyne Blier en fin de semaine. Plus de 250 patineurs artistiques de plusieurs régions du Québec et du Nouveau-Brunswick y participent.

On attend 254 patineurs au total pour venir exécuter leur programme , explique la responsable des commandites et des relations publiques pour l'événement.

Chantal Gagné précise que les patineurs proviennent pour la plupart du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie, de la Côte-Nord et certains même du Nouveau-Brunswick.

Les plus jeunes patineuses sont âgées de quatre ans et les participantes les plus expérimentées sont d'âge adulte, indique Mme Gagné.

Chantal Gagné, responsable des commandites et des relations publiques pour l'événement Photo : Radio-Canada

D'ailleurs, du moins pour les plus jeunes, personne ne repart de cette compétition les mains vides. Pour les plus jeunes, chaque enfant repart avec un ruban , souligne-t-elle. Pour les patineuses plus expérimentées, le traditionnel podium et les médailles de bronze, d'argent et d'or sont toutefois de mise.

C'est le cas de Léa Turcotte, une jeune patineuse de 9 ans qui pratique le sport depuis 5 ans. Cette année, elle n'aura pas de ruban : dimanche, elle partira à la conquête d'une médaille.

Souvent, je me dis que je ne veux pas avoir de bronze avant [la compétition]. Mais là, je n'ai plus de rubans, c'est ma première compétition avec les médailles, alors après ça je vais voir pour les prochaines , souligne-t-elle, avouant être un petit peu nerveuse à l'idée de faire compétition dans la cour des grands.

Léa Turcotte, 9 ans, pratique le patinage artistique. Photo : Radio-Canada

« Un travail d'équipe »

La compétition d'envergure à laquelle assistent plus de 500 spectateurs est sanctionnée par Patinage Québec et elle a lieu chaque année à Rimouski depuis maintenant 15 ans. Il s'agit pour Chantal Gagné du fruit d'un travail d'équipe.

Dès le début de la saison, on commence à regarder pour les installations, aller chercher [nos bénévoles] et nos précieux commanditaires aussi , mentionne l'organisatrice.

Les organisateurs envisagent par ailleurs de déplacer l'événement dans le nouveau centre sportif l'an prochain. Cette année, en revanche, la compétition se déroule au Colisée de Rimouski.

Le fait de patiner en région, c’est sûr qu’on est loin des grands centres , soutient Chantal Gagné, responsable des commandites et des relations publiques pour l'événement.

Elle explique pourquoi Rimouski est une ville de choix pour accueillir un événement régional de cette ampleur. On est quand même au centre de l’Est-du-Québec donc [...] c’est vraiment un point de ralliement, Rimouski, pour venir effectuer un sport qui réunit tous les jeunes avec leur même passion.

Avec les informations de Shanelle Guérin