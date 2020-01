Départ canon pour l'Hôtel de glace de Québec qui célèbre ses 20 ans

Peut-être un cadeau pour son 20e anniversaire, l'Hôtel de glace a eu une ouverture hâtive cette année. On a accueilli notre 14 000e clients hier , a lancé tout sourire Marie-Eve Doyon, la coordonnatrice aux relations médias.



Toujours sur le site du Village Vacances Valcartier, c'est sous le thème 20 ans de féérie! qui réuni les coups de cœur des précédentes éditions que l'imposante création glacée a été lancée. Une sorte de best of des 19 dernières années.

J'adore! C'est incroyable , a lancé un jeune homme de Caroline du Nord, un verre glacé à la main.

L'immense structure de glace attire des gens du monde entier : environ 50 % des visiteurs sont des touristes.

L'Office du tourisme en fait beaucoup la promotion, donc dès que des gens passent par un hôtel à Québec, ils sont informés que l'Hôtel de glace existe. Marie-Eve Doyon, coordonnatrice aux relations médias pour le Village Vacances Valcartier

La suite thématique autochtone inspirée de l'artiste atikamekw Eruoma Awashish Photo : Radio-Canada / Claudia Genel

Pour le moment, quelques-unes des 42 chambres et suites thématiques sont prêtes. Quant à la chapelle, le grand hall et le bar, ils sont bel et bien ouverts et demeurent des lieux populaires. Déjà 23 mariages sont prévus cette saison.

L'Hôtel de glace sera complété le 23 janvier.

Jusqu'à présent 23 mariages sont prévus à la chapelle de l'Hôtel de glace cette année. Photo : Radio-Canada / Claudia Genel

Environ 100 000 personnes passent par l'Hôtel de glace chaque saison. Depuis son ouverture le lieu a reçu près de 2 millions de visiteurs.

La grande soirée inaugurale avec feux d'artifice et le spectacle de 2Frères, aura lieu le 17 janvier.

L'Hôtel de glace est érigé jusqu'au 29 mars.