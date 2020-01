Les joies de l’hiver hâtif au Village boréal de Saint-Félicien

Les citoyens ont pu embarquer leurs maisonnettes le 20 décembre, presqu'un mois avant le lancement officiel des activités. Il s’agit d’un record depuis les débuts du village il y a 15 ans.

Saison hâtive record au Village boréal de Saint-Félicien. Photo : Radio-Canada / Mélissa Paradis

On n'a pas eu de neige en décembre. La neige, ça fait un isolant sur la glace. Vu qu'on n'a pas eu de neige et qu'on a eu du froid, ça aide. Aussi, on a des bénévoles qui glacent deux fois par jour pour faire épaissir la glace et aider Dame Nature , explique la présidente du Village boréal de Saint-Félicien, Lyne Tremblay.

Dame Nature a été clémente cette année. Les bénévoles ont fait le reste du travail pour obtenir les 12 pouces de glace nécessaires à l'installation des cabanes, comme le demande la Ville de Saint-Félicien.

Les familles profitent du temps des Fêtes sur la patinoire du Village boréal. Photo : Radio-Canada / Mélissa Paradis

Encore un peu de patience à Roberval

Les gens devront toutefois être un peu plus patients à Roberval. La Ville s'affaire actuellement à préparer les glaces alors qu'il manque encore trois pouces pour pouvoir embarquer les cabanes.

Ça devrait commencer d'ici la semaine prochaine, la fin de semaine du 11 et 12 janvier. On a déjà piqueté le site. Il y a des gens qui sont en train de gratter, de marquer les quartiers aussi. Il y a quelques installations qui ont été montées au niveau des patinoires et de certaines tentes , de dire la directrice générale du village sur glace de Roberval, Alexandra Gosselin.

Les gens devront être patients avant de pouvoir profiter du Village sur glace de Roberval. Photo : Radio-Canada / Melissa Paradis

Le lancement officiel des activités aura lieu le 18 janvier à Saint-Félicien et le 25 janvier à Roberval. Chaque village promet quelques surprises pendant la saison hivernale.

D'après le reportage de Mélissa Paradis