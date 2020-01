Conférence controversée de George Elliott Clarke : la réconciliation devrait primer sur la liberté académique

M. Clarke a suscité un véritable tollé lorsqu’il a révélé qu’il songeait à lire, lors de cette présentation, un poème de Steven Kummerfield, un ami et collègue, qui a été condamné pour avoir battu à mort Pamela George, une travailleuse du sexe autochtone.

Après avoir semé la controverse et entraîné des appels au boycottage et à la censure à son endroit, le poète canadien a annoncé vendredi qu’il annulait sa conférence à l’Université de Regina, prévue pour le 23 janvier prochain.

Misty Longman est membre Saulteaux de la Première nation George Gordon et gestionnaire du centre étudiant ta-tawâw de l'Université de Regina Photo : Radio-Canada / Bonnie Allen/CBC

L’annulation de la conférence aurait dû se faire beaucoup plus tôt, d’après Misty Longman. Je suis en colère que nous devions arriver au point où cela éclate et que tant de sentiments soient blessés pour que cela soit finalement annulé , déplore-t-elle.

Lorsque la relation entre M. Clarke et M. Kummerfield de travail et d’amitié a été connue par la communauté universitaire, Misty Longman et des proches ont su immédiatement que l’allocution du poète était problématique, dit-elle. L’Université de Regina a par contre refusé d’annuler la conférence malgré l’appel au boycott et le vote à l’unanimité pour l’annulation ou le report de la conférence par les membres de l’Association des professeurs de l’Université de Regina.

Un équilibre à trouver

D’après Misty Longman, l’entêtement de l’Université montre que cette dernière a du travail à faire en tant qu'institution pour atteindre ses objectifs de réconciliation.

Je pense que parfois l'autochtonisation [de l’institution] et la liberté académique sont parallèles, explique-t-elle. Ils ne s'alignent pas tout le temps et parfois vous devez simplement choisir l'un sur l'autre. Et dans ce cas, cela aurait été bien si aurions choisi l'autochtonisation et disions simplement que c'est le moment de casser le moule. [Il aurait fallu que] nous nous arrêtions pour réfléchir et ensuite faire quelque chose différent.

L’institution reconnaît que l’équilibre entre réconciliation et liberté d’expression nécessite parfois difficile à trouver, dit-elle par voie de communiqué. L'Université de Regina réitère par contre qu'elle était déterminée à créer un espace sûr pour les étudiants autochtones ainsi qu'à défendre la liberté académique.

L'Université a déclaré qu'elle était en train de tendre la main aux dirigeants, aux aînés et aux groupes autochtones afin d'écouter les préoccupations des gens et d'entamer un processus de guérison.

George Elliott Clarke ne sera pas remplacé comme conférencier lors de la conférence.

Avec les informations de Bonnie Allen et Alicia Bridges