Depuis septembre, 23 personnes ont péri dans les feux de forêt aggravés par des conditions météorologiques catastrophiques, des dizaines d'autres sont portées disparu, et une surface équivalant à deux fois la Belgique a été dévorée par les flammes.

Les feux ont été meurtriers aussi pour la vie sauvage, tuant quelque 480 millions d'animaux, dont des kangourous et des koalas, mais aussi des reptiles, selon une étude de l'université de Sydney.

Et quatre mois après le début des incendies, la situation ne semble pas s’améliorer. Samedi, les températures ont dépassé les 40°C et des vents violents continuaient de souffler, attisant les centaines de feux dont la plupart sont hors de contrôle.

« C’est du jamais vu, c’est certain », tranche Mark Parrington, scientifique en chef au Centre européen de prévisions météorologiques à moyen terme (ECMWF).

Selon mon expérience, il est possible de voir des feux intenses sur de larges zones pour une semaine ou même quelques semaines, mais à les voir pendant quatre mois dans une seule zone en particulier…c’est assez surprenant. Mark Parrington

L’Australie connaît des températures plus élevées que la normale et une sécheresse en raison notamment du dipôle de l'océan Indien, un phénomène climatique similaire à celui du courant chaud cyclique du Pacifique El Niño.

Avec l’affaiblissement des vents de l’ouest provenant de la région équatoriale, les eaux chaudes des profondeurs océaniques se déplacent de l’océan indien vers l’Afrique, alors que les eaux froides remontent dans l’est. Pour l’Australie, cette différence dans les températures se traduit par un climat plus sec et plus chaud à travers le pays.

Quelque 480 millions d'animaux, dont des mammifères, des poissons et des reptiles, ont été tués dans les incendies en Australie. Photo : Getty Images / Saeed Khan

Une conséquence des changements climatiques?

Mais ce phénomène à lui seul ne suffit pas pour expliquer l’intensité des feux ravageurs. L’Australie souffre de sécheresse depuis des années, même sans le phénomène du dipôle. L’est du pays, notamment la Nouvelle-Galles-du-Sud, Queensland et Victoria, où les feux de forêt sont les plus dévastateurs, a connu les plus faibles précipitations jamais enregistrées.

L'État de Nouvelle-Galles-du-Sud, dont Sydney est la capitale, a reçu 36% moins de pluies que la moyenne au cours des deux dernières années, selon l’agence météorologique du gouvernement australien.

La température moyenne au pays a d’ailleurs augmenté de 1,52°C depuis 1910, d’après les données officielles, battant un nouveau record.

Michael Mann, climatologue de renom et professeur en sciences atmosphériques à l’Université de Penn State, se trouvait en vacances en Australie il y a quelques semaines. Dans une lettre d’opinion publiée dans le journal britannique The Guardian, il y affirme avoir « personnellement été témoin des changements climatiques ».

Ce qui se passe actuellement en Australie est un signe précurseur pour les autres pays – un avant-goût de ce à quoi ressemblera notre avenir si nous n’agissons pas rapidement , a-t-il déclaré à CBC News.

Un avion déverse un produit pour limiter un incendie à Harrington. Photo : Reuters

Il dénonce notamment le projet d’exploitation de la mine de charbon Carmichael, qui, une fois réalisé, sera la plus grande mine dans le monde, avec des émissions de 4,49 gigatonnes de CO2 par an.

L’autre conséquence des incendies qui inquiète les climatologues est l’effet de la fumée sur les glaciers de la Nouvelle-Zélande dont la couleur a viré du blanc au brun, ce qui contribue à l’accélération de leur fonte.

Et cette fumée peut voyager loin, selon M. Parrington. Une fois dans la haute troposphère, la fumée peut être transportée à des milliers de kilomètres par le courant-jet , explique-t-il. Et tout dépôt de suie ou de noir de carbone en Antarctique affectera la réflectivité des glaces et entraînera ainsi une accélération de la fonte , ajoute-t-il.

Pour M. Mann, la solution passe désormais par l’action climatique. Ce que nous réserve l’avenir est bien pire en l’absence d’actions concrètes pour le climat , assure-t-il.

D’après les informations de Nicole Mortillaro, de CBC News.