L'Ordre de l'Ontario n'a pas été remis depuis l'élection de Doug Ford

Il s'est écoulé près de deux ans depuis que les derniers récipiendaires ont reçu l'insigne à la forme du trille de l’Ontario des mains de la lieutenante-gouverneure, Elizabeth Dowdeswell.

L'Ordre de l'Ontario est habituellement remis en début d'année à une vingtaine de personnes. Les derniers récipiendaires avaient été désignés par le Cabinet de Kathleen Wynne en janvier 2018 et avaient reçu leur prix le mois suivant.

La distinction est décernée à une Ontarienne ou un Ontarien qui a démontré des qualités exceptionnelles d’excellence personnelle et de réussite dans n’importe quel domaine , est-il expliqué sur le site web du gouvernement. L'Ordre de l'Ontario compte 730 membres jusqu'à présent, dont la première astronaute canadienne et première neurologue dans l'espace, Roberta Bondar, le cinéaste, David Cronenberg et l'entrepreneur et philanthrope, Michael Lee-Chin.

Le Cabinet choisit les lauréats sur recommandation d'un conseil consultatif qui examine les candidatures.

Un porte-parole de Lisa MacLeod, la ministre des Industries du patrimoine, du sport, du tourisme et de la culture, a déclaré que le conseil consultatif a fait ses recommandations pour l'Ordre de l'Ontario 2018 et examine actuellement les candidatures pour les prix 2019.

Lisa MacLeod, la ministre des Industries du patrimoine, du sport, du tourisme et de la culture Photo : Radio-Canada

Les récipiendaires seront annoncés plus tard cet hiver avec une cérémonie d'investiture qui suivra peu après , a déclaré le directeur des communications de Lisa MacLeod, Derek Rowland.

L'an dernier, notre gouvernement a été fier de terminer un examen du programme de l'Ordre de l'Ontario et de nommer cinq nouveaux membres au conseil consultatif afin de refléter plus fidèlement les diverses communautés de l'Ontario , a-t-il expliqué dans un courriel à CBC News.

Parmi les cinq nouveaux membres du conseil consultatif, trois ont des liens étroits avec le Parti progressiste-conservateur : l'ancienne députée fédérale conservatrice Isabel Bassett (qui est également l'épouse de l'ancien premier ministre Ernie Eves); Paul Godfrey, président de Postmedia, responsable de collectes de fonds et un membre du parti de longue date; et l'ancien ministre fédéral conservateur et ex-commissaire de la Police provinciale de l'Ontario, Julian Fantino.

C'est la deuxième fois qu'un gouvernement provincial saute une présentation annuelle de l'Ordre de l'Ontario depuis la création du prix dans les années 1980.

Il n'y a en effet aucun lauréat en 2006 dans la liste figurant sur le site web de la province, et une recherche dans les communiqués de presse révèle que le gouvernement libéral de Dalton McGuinty n'a pas remis le prix en 2007.

Par ailleurs, malgré le retard actuel, les candidatures pour l'Ordre de l'Ontario 2020 sont acceptées jusqu'au du 31 mars.