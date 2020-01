Incendies en Australie : évacuations massives dans les villes du sud-est

Des dizaines de milliers d'Australiens ont évacué samedi leur domicile pour fuir les feux de forêt aggravés par des conditions météorologiques catastrophiques et Sydney, principale ville du pays, est menacée de coupures d'électricité.

Les températures ont dépassé samedi les 40°C et des vents violents soufflaient, attisant des centaines de feux, dont la plupart sont hors de contrôle.

Par rapport aux prévisions (concernant le pire des scénarios) que nous avions faites ce matin, malheureusement, elles se réalisent , a déploré Gladys Berejiklian, la première ministre de Nouvelle-Galles-du-Sud, lors d'un point presse.

Ces vents forts et ces températures élevées devraient perdurer en soirée, a souligné le chef des pompiers de cet État, Shane Fitzsimmons.

Sydney a enregistré samedi des températures record, avec 48,9 degrés relevés à Penrith dans la banlieue ouest.

La ville la plus peuplée d'Australie, qui compte plus de cinq millions d'habitants avec son agglomération, est menacée de coupures de courant après la destruction par les feux de deux postes électriques et les autorités ont appelé les habitants à restreindre leur consommation d'électricité.

À Canberra, la température a atteint 44 degrés, un chiffre également sans précédent, selon un porte-parole des services météorologiques australiens.

Dans ces deux villes, les températures pourraient encore augmenter.

Plusieurs messages d'alerte ont été émis samedi à travers le pays. L'un d'entre eux concerne un feu au sud-ouest de Sydney qui pourrait atteindre la périphérie de la ville.

L'état d'urgence a été décrété dans le sud-est de l'île-continent, la région la plus peuplée, et ordre a été donné vendredi à plus de 100 000 personnes d'évacuer dans trois États.

Les pompiers ont éteint des feux ponctuels le 4 janvier 2020 à Sarsfield, en Australie. Photo : Getty Images / Darrian Traynor

Nous avons littéralement vu partir des dizaines de milliers de personnes , a témoigné le chef des pompiers de Nouvelle-Galles-du-Sud.

Touristes et habitants du sud-est du pays ont ainsi abandonné leur lieu de villégiature estivale ou leur logement. Les autoroutes reliant les villes du littoral à Sydney et d'autres grandes villes étaient engorgées par de longues files de voitures.

Le premier ministre Scott Morrison a appelé samedi 3000 militaires réservistes à se déployer, une mobilisation sans précédent.

Cela permet d'avoir plus d'hommes sur le terrain, plus d'avions dans le ciel, plus de navires en mer , a affirmé M. Morrison, critiqué pour sa gestion de la crise.

Des résidents inquiets tentent de s’informer sur l’évolution du feu. Photo : Reuters / Tracey Nearmy

Supermarchés, magasins, pubs fermés : un calme étrange et inquiétant régnait samedi sur Batemans Bay, ville touristique à quatre heures de route de Sydney, habituellement débordante d'activité aujourd'hui en proie à la fumée des incendies environnants.

Seul signe de vie dans cette localité, un centre d'accueil pour les personnes évacuées où des centaines d'habitants contraints de quitter leur maison ont trouvé refuge dans des tentes et des caravanes, installées sur un terrain de la ville.

On dirait un camp de réfugiés , plaisantait une habitante vendredi soir, en s'y installant avec son mari.

Mick Cummins, 57 ans, et sa femme ont fui vers le centre d'évacuation lorsque le feu a ravagé leur village, le soir du Nouvel An.

Nous nous sommes dits: c'est trop dur pour nous, sortons. Nous sommes allés sur la plage et des flammes infernales sont arrivées sur la colline , a-t-il expliqué à l'AFP. J'étais ici lors des incendies de 1994. Je pensais que c'était dur. C'était juste un barbecue , a-t-il lancé.

Touristes et habitants ont abandonné leur logement. Photo : via reuters / Stringer .

Depuis le début de la saison des incendies en septembre, 23 personnes sont mortes en Australie, selon le premier ministre.

Des dizaines d'autres sont portées disparues, plus de 1500 maisons ont été réduites en cendres. Une surface équivalente à deux fois la Belgique ou Hawaï a brûlé.

Les feux, meurtriers aussi pour la vie sauvage, ont détruit la quasi-totalité du parc national de Flinders Chase, sur Kangaroo Island, qui abrite des kangourous et des koalas, ont indiqué les autorités samedi.

Dans la petite ville balnéaire de Mallacoota, la marine a évacué vendredi un millier d'habitants et de touristes cernés par les flammes, dont certains s'étaient réfugiés sur le front de mer depuis la Saint-Sylvestre.

Le premier des deux navires militaires affrétés pour les secourir est arrivé près de Melbourne tôt samedi.

Eloise Givney, 26 ans, est parvenue à fuir sous escorte policière alors qu'elle et d'autres personnes avaient passé quatre jours sans électricité, téléphone ou internet.