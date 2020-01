La hausse des loyers frappe durement les plus pauvres, selon des militants d’Ottawa

Les propriétaires de logements locatifs en Ontario pourront imposer une augmentation de loyer de 2,2 % en 2020, la plus importante hausse permise en six ans. Des militants pour le droit au logement demandent à la province de revoir ces politiques qui frappent durement les ménages moins nantis.

Beaucoup d’aînés ont un revenu fixe et ils trouvent ça difficile de composer avec une augmentation de leur loyer chaque année , avance le président du chapitre ottavien de l’Association canadienne des personnes retraitées, Rick Baker.

Ce qui arrive pousse de plus en plus de gens vers la rue. Rick Baker, président de l’Association canadienne des personnes retraitées d’Ottawa

La coprésidente d’ACORN Ottawa Britannia, Norma-Jean Quibell, croit qu’il faut geler l’augmentation des loyers en Ontario en attendant une prochaine augmentation du salaire minimum.

Le salaire minimum dans la province est passé de 11,60 $ à 14 $ l’heure il y a deux ans, mais il n’a pas augmenté à nouveau depuis.

Norma-Jean Quibbell est coprésidente d’ACORN Ottawa Britannia (archives). Photo : CBC/Amanda Pfeffer

L’un des plus gros problèmes au Canada et dans le monde occidental, c’est l’inflation du prix des loyers, de la nourriture, de l’essence et du transport en général, mais le salaire minimum et les revenus n’augmentent pas assez pour égaler l’inflation , souligne Mme Quibell.

Si vous ne payez pas plus les gens, alors pourquoi augmentez-vous les loyers? , se demande la militante.

La porte-parole du ministère des Affaires municipales et du Logement a indiqué dans un courriel que le gouvernement progressiste-conservateur n’est pas responsable d’établir les loyers. Ils sont calculés en fonction de l’indice des prix à consommation en Ontario.

Il est important de noter que les propriétaires ne sont pas obligés d’augmenter les loyers tous les 12 mois, et s’ils décident de le faire, l’augmentation peut être inférieure à la limite permise , écrit la porte-parole.

Pénurie de logements

Les loyers à Ottawa ont augmenté à un rythme constant dans les dernières années, mais avec un taux d’augmentation bien au-delà des lignes directrices provinciales.

Selon des données compilées par le site de location privée Rentals.ca et par la firme Bullpen Consulting, les loyers pour des appartements et des condos ont augmenté d’environ 9 % en 2019.

Les propriétaires doivent aussi composer avec les difficultés du marché (archives). Photo : Radio-Canada / Kate Porter

Ç’a été une année difficile pour quiconque se cherchait un logement à Ottawa l’an dernier , explique le président directeur général de Rentals.ca, Matt Danison.

De nombreux propriétaires rénovent des logements plus vieux et augmentent le prix de loyers de ces résidences autrefois plus abordables. Ils n’ont cependant aucun problème à louer les propriétés en raison de la forte demande.

Ottawa est l’une des villes au Canada où la croissance est la plus rapide. Matt Danison, président directeur général de Rentals.ca

Selon les plus récentes données de la Société canadienne d’hypothèques et de logement, le taux d’inoccupation à Ottawa était de 1,6 % en 2018, alors qu’un taux pour un marché en santé avoisine plutôt les 3 %.

Un problème pour les développeurs

Certains propriétaires éprouvent aussi leur lot de difficultés avec l’état actuel du marché, a expliqué le développeur Peter Deeb à l’émission All in a Day de la CBC, vendredi.

Le prix de l’électricité a augmenté beaucoup, de même que les taxes foncières et nos coûts d’entretien et de réparation , a-t-il souligné.

Les coûts liés à l’entretien des propriétés ont crû parce que les propriétaires doivent rivaliser avec les grands développeurs de condos pour embaucher des travailleurs.

Les grandes firmes peuvent offrir de meilleurs salaires, ce qui fait en sorte que les petits propriétaires doivent débourser plus d’argent pour des réparations.

«Malheureusement, ç’a poussé tous les développeurs vers le marché des condos pour construire des logements très chers, et donc le bassin de logements locatifs abordables diminue», a noté M. Deeb.