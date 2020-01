Dans une entrevue accordée vendredi à la chaîne de télévision Fox News, M. Pompeo a expliqué avoir été en contact téléphonique avec des dirigeants du monde entier pour évoquer avec eux cette attaque qui a provoqué la fureur des Iraniens.

J'ai parlé à nos partenaires dans la région pour leur expliquer ce que nous faisions, pourquoi nous le faisions, et pour leur demander leur assistance. Tous ont été fantastiques , a-t-il dit.

Mais mes discussions avec nos partenaires dans d'autres endroits n'ont pas été aussi bonnes. Franchement, les Européens n'ont pas été aussi utiles que j'aurais espéré qu'ils le soient , a-t-il ajouté.

Selon lui, les Britanniques, les Français, les Allemands, tous doivent comprendre que ce que nous avons fait, ce que les Américains ont fait, a permis également de sauver des vies en Europe .

C'était une bonne chose pour le monde entier et nous appelons chacun dans le monde à soutenir l'action des États-Unis pour faire en sorte que la République islamique d'Iran se comporte simplement comme une nation normale , a poursuivi M. Pompeo.

Washington a assuré que le général Soleimani était en train de préparer des actions violentes visant notamment des Américains.

Homme-clé de l'influence iranienne au Moyen-Orient, il a été tué, ainsi qu'un haut responsable irakien pro-iranien, lors d'une attaque menée par un drone américain près de l'aéroport de Bagdad.

À l'exception notable d'Israël qui a approuvé le raid des Américains, la majorité des dirigeants mondiaux, notamment les Européens, se sont gardés d'apporter un tel soutien.

Le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian a appelé l'Iran à éviter une grave crise de prolifération nucléaire , tandis que son homologue britannique, Dominic Raab, a appelé toutes les parties à la désescalade .

L'Allemagne a aussi exprimé sa "grande inquiétude", la porte-parole de la chancellerie Ulrike Demmer appelant à la recherche de solutions "par la voie diplomatique".

Le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell a exhorté "tous les acteurs impliqués et leurs partenaires (...) à faire preuve d'un maximum de retenue".

Mort à l'Amérique!

Par ailleurs, des milliers d'Irakiens ont conspué samedi les États-Unis lors du cortège funéraire du puissant général Soleimani.

Mort à l'Amérique , a scandé samedi une dense foule dans le quartier chiite de Kazimiya à Bagdad, massée autour des cercueils du général et de son lieutenant irakien, leurs funérailles officielles et populaires devant être l'occasion d'une nouvelle démonstration de force de Téhéran et de ses alliés locaux en Irak.

Les corps des 10 morts devront ensuite transportés de Kazimiya à l'ultrasécurisée Zone verte de Bagdad, où siège, outre les plus hautes institutions de l'État, l'ambassade américaine attaquée mardi par des milliers de partisans du Hachd.

Là, les officiels irakiens assisteront aux obsèques nationales. Le premier ministre irakien démissionnaire, Adel Abdel Mahdi, est présent sur place. Les corps seront ensuite acheminés à Kerbala et Najaf, deux villes saintes chiites plus au sud, pour des dernières prières avant l'enterrement de Mouhandis et le transfert du corps de Soleimani en Iran.

Beaucoup craignent que ces funérailles ne dérapent.