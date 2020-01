Effondrement de la valeur d’une dizaine de maisons de la côte Sunshine

À Sechelt, sur la côte Sunshine, des résidences ayant coûté des millions de dollars ne valent désormais plus rien, selon l’organisme d’évaluation foncière de la Colombie-Britannique, à cause d’un sol propice aux effondrements.

En février dernier, 14 propriétaires ont dû quitter leurs maisons du quartier Seawatch en raison du terrain instable.

Près de deux mois plus tôt, en décembre 2018, une grande crevasse s’était ouverte dans le sol à proximité, menant le District de Sechelt à déclarer l’état d’urgence locale et à forcer l’évacuation d’une partie de ce quartier du nord de la municipalité.

BC Assessment évalue désormais les propriétés à deux dollars chacune : un dollar pour le terrain et un dollar pour le bâtiment.

L’avocat Jeffrey Scouten représente huit propriétaires qui poursuivent la municipalité et la province, ainsi qu’un promoteur et des agents immobiliers impliqués dans la vente et le développement des terrains.

C’est possiblement la confirmation que leurs pires craintes sont justifiées, que leurs maisons ne valent maintenant plus rien , dit-il.

Le développement du quartier Seawatch at The Shores a commencé en 2006, deux premières maisons se sont vendues en 2010 et trois autres en 2013 à des prix entre 572 000$ et 825 000 $.

Toutefois, dès 2013, une première crevasse est apparue dans le nouveau quartier. Une entente survenue par la suite entre le District de Seachelt et le promoteur, Concordia Seawatch Ltd, obligeait ce dernier à payer 75 000$ au district pour les coûts encourus et à payer pour remplir la crevasse. Concordia Seawatch Ltd. devait également avertir les acheteurs potentiels des risques encourus en raison de la nature du sol.

La rue sur laquelle se trouvent les maisons évacuées est maintenant interdite d'accès. Photo : Ed Pednaud

Accès interdit aux maisons

La rue où elles se trouvent est aujourd’hui interdite d’accès, barrée par un mur de béton et des clôtures.

Maigre consolation, Jeffrey Scouten croit que les nouvelles évaluations foncières voudront dire que ses clients n’auront plus à payer d’impôts fonciers.

C’est une petite éclaircie qui perce un nuage très noir , lance-t-il.

Les réclamations des propriétaires feront l’objet de premières audiences au tribunal en mars.

Avec des informations de Karin Larsen