La GRC fait appel à la sculpture pour identifier des disparus

Pour mettre un visage, et peut-être un nom sur des morts non identifiés, la Gendarmerie royale du Canada (GRC) s'est trouvé des partenaires inusités : des étudiants de l'Académie d'art de New York.

Ceux-ci seront appelés à reconstituer le visage de 15 Canadiens inconnus, morts sans nom.

Il y a actuellement plus de 700 restes humains non identifiés dans la base de données nationale sur les personnes disparues et les restes non identifiés de la GRC.

Sans connaître leur identité, il est impossible de les ramener à la maison , dit la force policière fédérale.

Mais 15 d'entre eux sortiront peut-être de l'anonymat.

Pour la première fois, la GRC collabore avec l'Académie d'art de New York. La semaine prochaine, l'école organise un atelier de sculpture judiciaire qui utilise une version imprimée en 3D de 15 crânes authentiques, tous d'hommes, fournis par la GRC.

Le plus vieux date de 1972 et le plus récent de 2019.

Bustes d'argile

Les étudiants appliqueront leurs connaissances anatomiques et leurs talents artistiques afin de reconstituer chacun des visages avec de l'argile, explique la GRC.

À la fin de l'atelier, 15 nouveaux visages seront révélés et présentés dans le site web de Disparus-Canada dans l'espoir de recevoir des indices du public qui pourront aider à les identifier.