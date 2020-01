Les employés et les clients du Gîte Ami sont à fleur de peau, selon un administrateur

Relocalisé au Centre communautaire Fontaine jusqu'à nouvel ordre, l'organisme communautaire tente du mieux qu'il peut de maintenir ses services avec des ressources limitées. Les locaux qui l'accueillent temporairement sont mal adaptés aux besoins de sa clientèle, selon un membre du conseil d'administration du Gîte.

On est un petit peu à l'étroit. Il y a des douches, mais à 60 personnes, c'est un peu serré. Il n'y a pas beaucoup de place pour passer entre les lits de camp. C'est bien pour abriter les gens, mais ça va être très difficile de gérer ça , avance Pierre Ricard-Desjardins.

M. Ricard-Desjardins que croit que le Gîte Ami ne sera bientôt plus en mesure d'offrir certains services essentiels à ses bénéficiaires, en particulier à ceux qui souffrent de problèmes de santé mentale et de toxicomanie.

Ce qu'on craint, c'est que les travaux pour remettre le bâtiment en état s'échelonnent sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. À ce moment-là, ça va devenir particulièrement plus difficile, surtout lorsque les grands froids vont arriver , précise-t-il.

Le Gîte Ami a été la proie des flammes, le soir du 31 décembre. Photo : Radio-Canada

Les incidents des derniers jours ne sont que la pointe de l'iceberg, à en croire les propos de M. Ricard-Desjardins. On a connu depuis le début de l'été des cas de vandalisme et de violence au point où le personnel a parfois peur de sortir. La clientèle est de plus en plus violente , déplore-t-il.

Ce matin [vendredi], des membres de l'équipe pleuraient... On commence à trouver ça difficile. Pierre Ricard-Desjardins, membre du conseil d'administration

Depuis l'incendie qui a frappé ce que plusieurs considéraient comme leur maison, le soir du 31 décembre, la clientèle du Gîte Ami a reçu de nombreux dons de nourriture et de vêtements.

Maintenant, les gestionnaires de l'organisme affirment qu'ils ont surtout besoin de dons en argent pour payer les heures supplémentaires des employés, entre autres, mais « il manque d'espoir, surtout », conclut M. Ricard-Desjardins.

