Les membres survivants de Nirvana réunis pour un spectacle

Pour la première fois depuis 2018, les trois musiciens seront réunis sur scène lors du souper-spectacle Heaven Is Rock and Roll, au Palladium à Hollywood, qui vise à lever des fonds pour The Art of Elysium, un organisme qui utilise l’art-thérapie pour aider des personnes dans le besoin.

On avait déjà appris il y a un mois que Dave Grohl y serait présent, car il était inscrit « Dave Grohl and Friends », soit Dave Grohl et amis, sur l’affiche annonçant la soirée. Ce n’est que jeudi que l’on a découvert l’identité de ces amis : Krist Novoselic, le bassiste de Nirvana, et Pat Smear, guitariste de tournée du groupe.

Reste à savoir si les musiciens interpréteront des pièces du répertoire de leur ancien groupe, dissous après la mort tragique de son chanteur, Kurt Cobain, en 1994. On sait du moins qu’ils reprendront respectivement le rôle qu’ils avaient dans la formation : Grohl derrière la batterie, Novoselic à la basse et Smear à la guitare.

Entre autres invités de marque qui partageront la scène avec les anciens de Nirvana, on retrouve Beck, Marilyn Manson et St. Vincent.

Il s’agit d’un événement plutôt exclusif, alors que les billets les moins chers se vendent 250 $ américains, pour la portion musicale de la soirée seulement, et qu’une réservation pour une table de 10 personnes coûte au minimum 10 000 $.