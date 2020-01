Des brasseurs du Nord de l'Ontario s'entraident afin d'atteindre de nouveaux marchés

Brasser de la bière dans le Nord de l’Ontario comporte de nombreux défis. Du moins, c’est ce qu’estiment les artisans de l’Alliance des brasseurs de la région. Depuis près de trois ans, six microbrasseries sont associées afin de soutenir et faire rayonner la bière locale de Kenora à South River.

Ils ne sont cependant pas au bout de leurs peines.

Notre grain vient de Guelph, dans le sud de l’Ontario. C’est environ à 600 ou 700 km d’ici , explique Blair Hagman, brasseur à la Brasserie Manitoulin. La situation est similaire pour les canettes et les couvercles.

Le prix des matières premières est l’une des contraintes auxquels les brasseurs du Nord se heurtent.

C'est la conséquence des grandes distances de transport qui caractérise ce territoire. La population est éparse et le marché est restreint.

Joet Dhatt (à droite) est copropriétaire de la brasserie Manitoulin Brewery de l'île Manitoulin, membre de l'Alliance des brasseurs du Nord de l'Ontario. Photo : Radio-Canada / Bienvenu Senga

Une fois sa bière brassée, le défi de M. Hagman est renouvelé : il doit maintenant la distribuer à la province entière à partir de l'île Manitoulin, un endroit reculé sur le lac Huron.

C’est pour offrir des outils aux brasseurs du Nord que l’Alliance est née. L’idée est d’offrir un espace afin qu’on puisse discuter de méthodes pouvant améliorer les coûts et l’efficacité , précise-t-il.

Une solidarité défiant la compétition allant jusqu’à l’établissement de partenariat, comme des événements de dégustation. Deux éditions d’un emballage de six bières, chacune provenant d'une des six brasseries membres, ont notamment été mises en vente.

Problèmes structurels

En Ontario, un brasseur peut vendre sa propre bière en canettes ou en bouteilles dans son établissement avec un permis de fabricant. Mais il n’est pas en mesure de vendre les produits des autres brasseries.

Ainsi, Shawn Mailloux, propriétaire de la brasserie Stack à Sudbury, n’a jamais pu vendre les paquets de bières de l’Alliance directement dans son établissement.

Shawn Mailloux, propriétaire de la brasserie Stack Photo : Radio-Canada / Zacharie Routhier

Il ajoute que l’Alliance a également eu des difficultés à mettre son produit collaboratif en marché via la Régie des alcools de l’Ontario (LCBO). Elle ne voulait pas vraiment travailler avec [plusieurs brasseurs en même temps].

Selon M. Mailloux, la LCBORégie des alcools de l’Ontari affirmait que c'était trop compliqué pour son système, notamment pour partager les profits et savoir à qui envoyer l'argent dans une telle situation.

Les lois et le système ne sont pas vraiment bâtis pour faire des projets comme ça , affirme M. Mailloux.

La Régie des alcools de l’Ontario n'était pas en mesure de répondre à nos questions au moment d’écrire ces lignes.

Trouver d'autres solutions

Afin de simplifier le processus, l’Alliance des brasseurs du Nord de l’Ontario s'est tournée vers le Beer Store afin de mettre en marché la seconde édition de son paquet de six bières.

Il a donc fallu payer les pour l’emballage, l’assemblage , énumère Shawn Mailloux. Ce qui, au final, n’a pas été avantageux du point de vue financier.

En termes de faire de l’argent… on a pas fait d’argent. Shawn Mailloux, propriétaire de la brasserie Stack à Sudbury

Il espère que le système puisse être ajusté dans le futur afin simplifier la tâche à tout le monde. Nous autres on est juste six brasseurs dans le Nord. Je ne pense pas qu’on soit sur le radar de la Régie dans le Sud de l’Ontario.

Des bouteilles de la bière produite par la brasserie Sleeping Giant de Thunder Bay, également membre de l'Alliance. Photo : Radio-Canada / Martine Laberge

De plus grosses brasseries du Sud auront peut-être plus de poids que celles du Nord pour mettre de la pression sur la société de la Couronne et changer le système actuel, croit M. Mailloux.

En attendant, il rappelle néanmoins que le marché du Sud diffère de celui du Nord, et les brasseurs de la région doivent continuer d’innover sans imiter systématiquement leurs voisins.