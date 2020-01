Diminution du nombre de raccompagnements par Opération Nez rouge en Ontario

La baisse serait en partie attribuable à l’absence du service à Hearst pour la première fois en plus de 20 ans, souligne la coordonnatrice du développement canadien pour l’organisme, Marie-Chantal Fortin.

Les organisateurs de la campagne locale de Hearst avaient annoncé en juin que le service serait annulé en raison d’un manque de bénévoles.

Le service n’a pas non plus été offert à Kingston, pour une deuxième année de suite.

Mme Fortin croit qu’il est normal que certaines organisations locales aient besoin d’une pause.

Si on prend les exemples de Hearst et de Kingston, ce sont des organisations où il y avait le même maître d’œuvre depuis très très longtemps, entre 15 et 20 ans.

Marie-Chantal Fortin, coordonnatrice du développement canadien pour Opération Nez rouge