Réactions partagées de la communauté iranienne de Toronto à la mort du général Soleimani

La diaspora iranienne au Canada semble divisée quant à l'avenir du pays, et sur ce que la mort du général Qassem Soleimani, à la suite d’une attaque aérienne commandée par le président Donald Trump, signifie pour les relations entre l'Iran et les États-Unis.

Celles-ci sont d'ailleurs plus exacerbées que jamais. Le président Trump a réitéré ce que d'autres responsables américains ont dit de M. Soleimani, à savoir qu'il planifiait des attaques sinistres contre des diplomates et des membres des services américains.

Qassem Soleimani était considéré comme le deuxième homme le plus important du pays, autant sur le plan intérieur que sur le plan de politique étrangère, selon des experts.

Les réactions à Toronto, et les attentes

Hamid Gharajeh est membre de l’Association Démocratique de l’Iran, qui soutient le mouvement Mujahedin-e-Khalq opposant le régime iranien. Une quarantaine de membres de l'association a célébré la mort du général dans les rues du nord de Toronto vendredi.

Hamid Gharajeh, de l’Association Démocratique de l’Iran qui se positionne contre le régime en place, accueille à bras ouverts la nouvelle de la mort de Qassem Soleimani. Photo : Radio-Canada / Rozenn Nicolle

On se sent évidemment soulagé qu'une des personnes les plus dangereuses au monde ait été éliminée. Le monde est beaucoup plus sécuritaire , a dit M. Gharajeh.

Il pense aussi que cette attaque va accélérer les manifestations en Iran : le peuple iranien est encore actuellement torturé par le corps des Gardiens de la révolution islamique, dont Soleimani [commandait la force Al-Qods, son unité d'élite] .

Pourtant selon Pouyan Tabasinejad, vice-président du Congrès canado-iranien, cette attaque est au contraire très inquiétante : La menace de guerre est extrêmement réelle .

Pouyan Tabasinejad, vice-président du Congrès canado-iranien, craint une guerre entre l'Iran et les États-Unis. Photo : Radio-Canada

Je suis en train de contacter ma famille en ce moment pour m'assurer qu'ils vont bien , dit-il, ajoutant que les Canadiens d'origine iranienne s'inquiètent également [...] pour les soldats canadiens déployés au Moyen-Orient .

Le Congrès canado-iranien souhaite que le Canada condamne les actes du gouvernement américain, et compte tenir son propre rassemblement devant le consulat américain samedi.

Nous ne voulons pas d'une autre guerre désastreuse au Moyen-Orient. Pouyan Tabasinejad, vice-président du Congrès canado-iranien

Un citoyen iranien francophone vivant à Toronto depuis une dizaine d’années craint lui aussi une escalade de la violence. Si ce geste américain fait face à une riposte iranienne, quelle que soit la riposte, les États-Unis ne vont pas rester les bras croisés. [...] Il y aurait des frappes - et je mets tout ça au conditionnel - il y aurait des affrontements à la frontière... Donc ça pourrait déplacer le conflit sur le territoire iranien. Forcément là, ce n’est pas un secret que ça pourrait vite dégénérer.

Il a par ailleurs tenu à garder l’anonymat, expliquant que comme tout Iranien qui se rend en Iran pour rendre visite à la famille, je ne veux pas avoir de problème, sachant que l’Iran n’est pas le Canada, si vous voyez ce que je veux dire .

Selon le journaliste canado-iranien Mohammad Tajdolati, c’est exactement pour ce genre de raison que les gens évitent de s’exprimer ouvertement. Mais les gens qui sont des dissidents politiques ne rentrent pas en Iran, donc ils n’ont pas peur, ils s’expriment ouvertement .

Les autres options

Une autre possibilité serait l’attaque d’intérêts américains ailleurs au Moyen-Orient. En effet, au cours des deux dernières décennies, le général Soleimani avait mis en place un réseau d’alliés lourdement armés s'étendant jusqu'au sud du Liban, aux portes d'Israël.

Alors que l'armée conventionnelle de l'Iran a été limitée par 40 ans de sanctions américaines, l'Iran peut frapper ailleurs dans la région par l'intermédiaire de ses forces alliées comme le Hezbollah du Liban, les milices irakiennes, et les rebelles Houthi du Yémen.

Le journaliste canado-iranien Mohammad Tajdolati pense qu'il existe une autre voie que la confrontation directe entre l'Iran et les États-Unis. Photo : Radio-Canada / Rozenn Nicolle

Les États-Unis ont par ailleurs décidé d’envoyer de 3000 à 3500 soldats supplémentaires au Moyen-Orient par mesure de précaution, selon des responsables américains.

Mais selon Mohammad Tajdolati, ils [l’Iran] ne peuvent pas riposter directement, car ils savent que : quelle serait la réaction des Américains? Ils frapperont encore plus fort, et ce n’est pas dans l’intérêt du régime iranien. Peut-être qu’il y a une troisième voie , comme par exemple en portant plainte aux Nations-Unies, car ils considèrent cette attaque comme contraire aux lois internationales .

Mohammad Tajdolati croit qu'une chose est certaine, les Iraniens ont subi une guerre de huit ans avec l’Irak, ils savent ce que ça signifie, la guerre. Ils ne veulent pas d’une autre guerre .

Hamid Gharajeh, de l’Association Démocratique de l’Iran, soutient que le temps est venu pour un changement de régime en Iran. Nous voulons que la communauté internationale appuie ce changement .

Pour sa part, le ministre des Affaires étrangères du Canada, François-Philippe Champagne, appelle les parties de désamorcer la situation.

Le Mujahedin-e-Khalq ou Organisation des moudjahidines du peuple iranien (MEK) a été sur la liste noire des organisations terroristes américaine et canadienne jusqu'en 2012. Le Canada l'a retiré de sa liste de groupes terroristes suivant l'exemple de l'Union européenne et des États-Unis.

Avec les informations de Rozenn Nicolle, Francis Beaudry, La Presse canadienne et CBC