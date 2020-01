Un octogénaire à mobilité réduite dénonce le déneigement

La seule sortie que Claude Dahl peut emprunter facilement n'est pas déneigée.

Ça me prend une canne pour marcher, puis dans la neige de même, je ne suis pas capable de marcher. Claude Dahl

La porte avant de l'habitation à loyer modique est déneigée, mais les nombreux escaliers empêchent le locataire d'utiliser cette sortie en raison de ses problèmes aux genoux. Il doit donc emprunter le terrain vague non déneigé à l'arrière du logement. Pour régler le problème, il a songé à payer lui-même une partie du déneigement, avant de se raviser. Ça ne serait pas logique parce que je suis supposé d'avoir accès à mon logement , explique M. Dahl.

Claude Dahl a envoyé une plainte à l'Office municipal d'habitation du Saguenay-Le Fjord, qui rétorque que le terrain en question appartient à la Ville de Saguenay. Par le passé, l'endroit était entretenu par la Municipalité, étant donné qu'une maison des jeunes s'y trouvait. Cependant, depuis quelques années, le terrain est inoccupé, ce qui fait en sorte que la Ville ne ramasse plus la neige.

Le président de la commission des travaux publics de Saguenay, Michel Tremblay, estime que le déneigement n'est pas du ressort Saguenay. On n'a plus de bâtiment, on n'a plus rien. C'est un terrain vague. On ne peut pas déneiger tous les terrains vagues.

Michel Tremblay rappelle que l'Office municipal d'habitation pourrait contacter la Ville en cas de besoin.

Il a été impossible de joindre l'OMH, dont les bureaux sont fermés pour la période des fêtes.