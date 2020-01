Un nouvel album pour Renée Lamoureux

Un texte de Jérémy Laniel

Cela fait plus de 20 ans qu'elle occupe la scène musicale. D’abord avec son groupe Keith and Renée, et depuis trois albums, seule en scène. Après I Fall for You (2012) et Dare to Be You (2016), Empower sera lancé ce soir, 3 janvier, au Park Theater.

Ça m’a pris deux trois ans écrire cet album. Rapidement, après mon deuxième disque Dare to Be You, j’avais encore une erre d’aller. C’est un album très près de moi, qui aborde mes dernières années. J’ai récemment eu 40 ans, certaines chansons abordent justement les prochains chapitres qui vont s’en venir dans ma vie, mais aussi à quel point on peut pas mal faire ce que l’on veut et ce que l’on aime dans la vie, qu’importe notre âge!

Pour l’artiste, les albums arrivent toujours à un moment précis pour des raisons précis. Empower se présente un peu à elle comme une proposition mature.

On évolue d’année en année et je ne crois pas qu’à 20 ans j’aurais pu écrire cet album. En ce moment, j’ai six neveux et nièces dans ma vie et ils sont très importants dans ma vie, il y a des chansons qui reflètent cette réalité .

Après tant d’années à créer, c’est toujours les petites choses qui mettent la puce à l’oreille de la chanteuse pour un nouveau texte ou une nouvelle mélodie qui pointe le bout de son nez.

C’est vraiment le bruit de la ville, le bruit de la vie qui m’inspire. À n’importe quel moment, il peut arriver une petite chose et là je prends des notes dans mon téléphone et quelques semaines plus tard c’est devenu une chanson , dit-elle.

Bien que les influences musicales fusent de toutes parts, particulièrement de nos jours avec un accès quasi instantané à une myriade d’albums et d’artiste, la Winnipegoise n’hésite pas à qualifier ses propositions de résolument populaires.

Produit à Winnipeg

Je n'ai jamais eu de problème à définir ma musique comme de la "pop", c’est vraiment ce que je fais. Mais à partir de là, on peut tantôt trouver des racines folk, tantôt découvrir un petit country. D’année en année, c’est de plus en plus difficile de circonscrire ma musique en un seul genre.

Entièrement créé et produit à Winnipeg, il tombait sous le sens pour Renée Lamoureux de lancer cet album un peu comme on lance la nouvelle année : en grand. Avec une formation complète, Lamoureux foulera les planches du Park Theater pour proposer ces nouvelles chansons, une soirée qui s’annonce fort prometteuse.