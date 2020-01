L'Opération Nez rouge toujours forte au Manitoba

Malgré une légère baisse de raccompagnements cette année, l’organisme à but non lucratif Opération Nez rouge dresse un bilan positif de son travail durant la période des Fêtes au Manitoba, l’une des provinces où son service est le mieux enraciné.

[Au Manitoba et en Colombie-Britannique,] c’est très ancré dans la communauté [...] On a des campagnes qui sont très fortes localement, et qui sont même fortes aussi provincialement, ce qui n’est pas le cas dans les autres provinces , explique la coordinatrice du développement canadien de l’Opération Nez rouge, Marie-Chantal Fortin.

Elle donne l’exemple de l’Alberta, où le service est moins populaire vu qu’il n’y a pas de campagne de publicité provinciale.

Populaire au Québec

La province où il y a eu le plus de raccompagnements est le Québec, suivi de la Colombie-Britannique et du Manitoba.

Selon Marie-Chantal Fortin, il existe davantage de maîtres d'oeuvre au Manitoba et en Colombie-Britannique : On a 11 maîtres d’œuvre dans chacune de ces deux provinces. Et les campagnes existent dans les deux provinces depuis plus de 20 ans.

Les sept provinces où Opération Nez rouge est active : Québec : 21 294 bénévoles, 28 666 raccompagnements

Colombie-Britannique : 3031 bénévoles, 5399 raccompagnements

Manitoba : 2370 bénévoles, 4443 raccompagnements

Nouveau-Brunswick : 1731 bénévoles, 2086 raccompagnements

Ontario : 1565 bénévoles, 2396 raccompagnements

Alberta : 811 bénévoles, 1254 raccompagnements

Saskatchewan : 623 bénévoles, 850 raccompagnements

Baisse à la hauteur du pays

Les bénévoles de Nez rouge ont raccompagné des milliers d'automobilistes à la maison partout au Canada au mois de décembre, une baisse de 5 % par rapport à l’année dernière. L'organisme a mobilisé près de 50 000 bénévoles.

Au Manitoba, cette baisse était en dessous de 5 %.

Mme Fortin note que cette baisse pourrait relever de la météo, ou encore un public plus prévoyant quant à ses soirées bien arrosées.